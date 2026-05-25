Scoperta la specie del minuscolo polpo blu che vive nei fondali delle Galapagos: il Microeledone galapagensis

Si chiama Microeledone galapagensis e ad un nome all'apparenza un po' complicato corrisponde un minuscolo e "adorabile", come gli stessi scienziati lo hanno definito, polpo blu che è stato scoperto per la prima volta durante una spedizione di ricerca alle Galapagos.
"La fauna di polpi delle profondità dell'Oceano Pacifico tropicale rimane poco conosciuta – scrivono gli esperti – così come la famiglia di polpi Megaleledonidae Taki. Un singolo esemplare femmina di megaleledonide, raccolto a 1773 m di profondità vicino all'isola equatoriale di Darwin nelle Galápagos … Questo piccolo polpo, tozzo e con braccia corte, presenta poche ventose sulle braccia e lamelle branchiali. L'assenza di diverticolo del gozzo, sacca dell'inchiostro e lembi anali suggerisce che appartenga al genere Thaumeledone. Tuttavia, la sua pelle liscia, quasi priva di pigmento sul dorso, il grande dente rachidiano e il grande organo a imbuto lo accomunano al genere monotipico Microeledone".
Il polpo ha due caratteristiche che colpiscono l'occhio umano e inteneriscono chi guarda, in particolare: l'intenso colore blu e la morfologia che è tonda e induce a un sentimento di tenerezza. Il cefalopode dal punto di vista scientifico rappresenta però una conferma dell'incredibile biodiversità e della unicità in termini di presenza di una gran varietà di specie animali delle isole Galapagos.
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Il polpo blu era stato avvistato per la prima volta nel 2015 durante una spedizione in acque profonde a bordo della nave da esplorazione E/V Nautilus. La missione era stata condotta in collaborazione con la Fondazione Charles Darwin (CDF) e la Direzione del Parco Nazionale delle Galápagos. I ricercatori avevano utilizzato un veicolo sottomarino a controllo remoto (ROV) per esplorare il fondale marino vicino all'isola di Darwin, situata all'estremità settentrionale dell'arcipelago delle Galápagos.
A un certo punto del lavoro di osservazione, la telecamera ha inquadrato l'animale e l'occhio degli esperti li ha portati a zoommare e a verificare che si trattava di un polpo mai incontrato in precedenza. Nel corso della missione, gli esperti hanno anche filmato altri due esemplari simili e al rientro hanno portato con loro decine di esemplari di acque profonde raccolti alla Stazione di Ricerca Charles Darwin. Lì, i ricercatori hanno esaminato il minuscolo polpo blu, grande quanto una pallina da golf, e non essendo certi della specie a cui appartenesse, hanno contattato l'esperta di polpi Janet Voight e le hanno inviato una foto dell'animale.
"Ho capito subito che si trattava di qualcosa di veramente speciale – ha dichiarato Voight, curatrice emerita di invertebrati al Field Museum di Chicago e autrice principale dello studio che descrive la nuova specie – Non avevo mai visto niente di simile".
I video ripresi dal ROV, come quello in testa a questo articolo, includono l'audio delle prime reazioni degli scienziati alla vista della creatura: "È blu!", "Sembra uno di quei peluche… E' adorabile".
Il processo di identificazione della specie è stato lungo e complesso. Non essendoci mai stato altro avvistamento e avendo un solo esemplare a disposizione, le tecniche usuali per arrivare a definire l'appartenenza a "famiglie" già note o meno con il piccolo polpo blu è stato difficile. "Quando si descrive una nuova specie di polpo, bisogna esaminare tutte le sue parti, compresa la bocca, il becco e i denti. E per vedere queste cose, bisogna sezionare l'esemplare. Avevamo a disposizione un solo esemplare, quindi non volevo sezionarlo", ha spiegato l'esperta e motivo per il quale si è proceduto con indagini diagnostiche, ovvero con l'utilizzo della tomografia computerizzata (TC).