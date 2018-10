"La bambina mi ha chiesto se stavamo morendo, le ho detto di sì, ma che eravamo insieme, per tranquillizzarla. E lì non so cosa è scattato in lei, se l’ingenuità dei più piccoli o altro e ci ha salvato entrambe", così Giorgia Maron racconta il terribile incidente che avrebbe potuto uccidere lei e la sua bimba se quest'ultima non avesse avuto l'istinto di aprire i finestrini, trovando la salvezza per entrambe. Come racconta il Corriere della Sera, tutto si è svolto in pochi minuti lunedì mattina mentre Giorgia stava uscendo di casa per accompagnare la piccola dio 8 anni a scuola. "Avevo sistemato la bambina nel suo seggiolino, con la cintura, quando sono scesa per dare le chiavi alla signora che doveva aiutarmi a casa nelle pulizie. Non so se è stata disattenzione. Avevo parcheggiato convinta di aver messo il freno. Invece mentre stavo raggiungendo la signora, lei mi ha gridato di stare attenta perché l’auto stava camminando da sola" ha raccontato al quotidiano la donna.

La 42enne si è subito fiondata nell'auto cercando di fermarla ma non ci è riuscita e la vettura è precipitata in avanti nel torrente che passa davanti alla loro abitazione di Vangadizza, frazione di Legnago nel Veronese. A questo punto l’acqua e il fango hanno riempito l’abitacolo in pochi secondi, e le due hanno rischiano seriamente di perdere la vita. Drammatici i successivi momenti ricostruiti dalla donna: "Ho provato a sfondare un finestrino con i piedi, ma non ci sono riuscita. E lì non so cosa è scattato in lei: ha cercato il pulsante dell’alzacristalli elettrico e l’ha premuto. Per fortuna l’impianto non era ancora andato in corto circuito. Ho detto: ‘Dio, siamo salve!'". Alla fine la donna e la figlia sono uscite dal finestrino e hanno nuotato fino a riva dove sono state soccorse prima dai passanti e poi dai vigili del fuoco. "Non ho avuto paura, cioè ero solo spaventata. I miei amici sono venuti a trovarmi e mi hanno portato l’album dei calciatori e il cioccolato bianco e al latte" ha raccontato la piccola .