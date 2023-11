YouTubo Anche Io arriva a Times Square, il video del dolce omaggio di un fan allo youtuber scomparso Omar Palermo è morto nell’agosto del 2021. Aveva 42 anni ed era uno youtuber con migliaia di iscritti. Una clip tratta da un suo vecchio video è stata pubblicata in uno dei maxi schermi che si trovano nella piazza di Times Square a New York.

A cura di Valerio Berra

Dentro lo schermo un volto tondo, con barba e capelli tagliati quasi a zero. Due occhiali. E poi una frase che la community italiana di YouTube si ricorda con un un po’ di tristezza: “Dai che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato e vi posto i video dall’America. Vi voglio tanto, tanto bene”. Attorno Times Square, una delle piazze più famose di New York. In un video diventato virale su TikTok un utente ha deciso di registrare un omaggio a Omar Palermo, al web YouTubo Anche Io.

Omar è morto nell’agosto del 2021. Aveva 42 anni ed era da tempo ricoverato in una clinica in provincia di Cosenza. Quando ha smesso di fare video Omar aveva mezzo milione di iscritti al suo canale YouTube. Nei giorni successivi alla sua scomparsa tanti utenti si sono iscritti al canale portandolo a 827.000 iscritti. Lo spezzone che nei giorni scorsi è stato proiettato a Times Square è uno di quelli più famosi e negli ultimi anni ha continuato a rimbalzare su social vecchi e nuovi.

I video pubblicati a Times Square

Il video di YouTubo Anche Io che saluta i suoi follower dalla piazza di Times Square è stato pubblicato dal profilo TikTok di Criss Eats Stuff. È l’unica clip presente su questo profilo ed è accompagnata giusto da qualche parola: “Ce l’hai fatta maestro, ce l’hai fatta…”. Per affittare questo schermo e proiettare il video di Omar Palermo, Criss Eats Stuff ha dovuto fare un piccolo investimento. Anche se è molto più basso di quello che si può immaginare.

TIKTOK | Uno screen del video di YouTubbo Anche Io proiettato a Times Square

Per pubblicare un video su questo pannello di Times Square basta scaricare un app che si chiama TSX, caricare il video o la foto che si vuole proiettare, scegliere l’orario e confermare. Il costo dell’operazione è anche abbastanza onesto: 40 dollari. L’unico problema è che si possono mandare solo video, non c’è modo di far sentire l’audio. Nella clip pubblicata su TikTok da Criss Eats Stuff l’audio è stato aggiunto in fase di montaggio.

La storia di YouTubo Anche Io

Al netto dell’affetto dei suoi fan, il canale di YouTubo Anche Io è stato un caso abbastanza anomalo nel mondo YouTube Italia. Omar aveva iniziato con video di abbuffate, vagoni di cibo mangiati con lentezza in video lunghissimi. Poi aveva variato su altri generi. Leggeva ai suoi follower pagine di libri di storia o fiabe della buonanotte. Alla fine i suoi iscritti, più che per i contenuti in sé, erano rimasti legati al suo canale per la gentilezza che emergeva da ogni clip.