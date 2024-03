Storia di Paolo Coletti, il prof universitario che lascia il lavoro per stare solo sui social Nei suoi video divulgativi su YouTube il ricercatore universitario in finanza computazionale si occupa di programmazione, strumenti finanziari e risparmio. I più visti hanno anche più di 100.000 visualizzazioni: Coletti ha deciso di lasciare il mondo accademico per fare lo youtuber a tempo pieno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

PAOLO COLETTI | Screenshot da uno dei suoi video di YouTube

Una delle regole d'oro per distinguersi dalla folla di content creator che ogni giorno pubblicano migliaia di contenuti sul web – non solo sui social, ma anche sulle piattaforme come YouTube – è quella di essere settoriali. Più è specifico l'argomento di cui ti occupi, maggiori sono le probabilità di intercettare una fetta di utenti. Certo, questo da solo non basta per avere "successo", ma di certo è un buon punto di partenza.

Probabilmente è anche grazie a questo ingrediente che i video pubblicati su YouTube da Paolo Coletti hanno pian piano conquistato un numero sempre maggiore di visualizzazioni, anche oltre le 100.000. Eppure – o forse proprio per questo – gli argomenti di cui si occupa non sono così semplici. Docente a contratto all'Università di Bolzano, dove è ricercatore di finanza computazionale, nei suoi video su YouTube fa divulgazione proprio su questi argomenti: finanza, strategie di investimento e tecnologia crypto. Oggi si dice pronto a lasciare il mondo accademico per fare lo youtuber a tempo pieno

Da docente universitario a youtuber

Al Corriere del Trentino Coletti ha raccontato la sua storia: nato a Bolzano, dopo un dottorato di ricerca in fluidodinamica computazionale all'Università di Trento, Coletti inizia la carriera accademica insegnando Informatica e Analisi dati alla Facoltà di Economia. Oggi a 54 anni è pronto a un cambiamento radicale, almeno per quanto riguarda la sua carriera: ha deciso che alla scadenza del suo attuale contratto con l'Università di Bolzano, nel 2026, non lo rinnoverà per dedicarsi esclusivamente al suo lavoro su YouTube.

La sua storia da youtuber è iniziata un po' per caso: era il 2020, quando il professor Coletti decise per la prima volta di aprire un canale YouTube – che oggi conta più di 70.000 iscritti – dove caricare i video delle sue lezioni universitarie. Ai tempi fare lo youtuber non era certo un suo obiettivo, i suoi video erano piuttosto un modo per dare una mano ai propri studenti che gli chiedevano di rispiegare spesso sempre le stesse cose.

Dalla matematica alla finanza

Coletti ha raccontato che la finanzia era da sempre una sua passione, poi una volta entrato nell'ambito dell'informatica computazionale è diventata anche parte del suo lavoro. Sono stati proprio i primi video dedicati alla finanza, al risparmio, agli strumenti finanziari, come gli ETF o i BTP, a ottenere miglia di visualizzazioni e a fargli venire in mente che quella che era nata come una passione potesse diventare una professione. Così Coletti ha iniziato a lavorare per creare uno spazio divulgativo più strutturato, in cui si occupa di diversi argomenti. Ma i video che più hanno conquistato gli utenti di YouTube sono quelli in cui il docente universitario si riprende mentre sviluppa software.

I motivi della scelta

Coletti ha spiegato che ci sono diversi fattori che lo hanno portato a prendere questa decisione. Ci sono motivi di tipo burocratico che rendono inconciliabili i due lavori, primo tra tutti l'impossibilità per i dipendenti pubblici di aprire una partita IVA. Ma a spingere il professore universitario a lasciare il mondo accademico sono state anche altre esigenze: il bisogno di ritmi lavorativi più conciliabili con la vita privata è uno di questo.