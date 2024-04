video suggerito

X (fu Twitter) cambia ancora e lancia una nuova app: sarà come un canale tv Non si sa ancora quando la novità verrà portata sui grandi schermi. La Ceo Linda Yaccarino annuncia che l’app userà un algoritmo per suggerire contenuti personalizzati. Il nome di X è apparso insieme a quello che sembra il nuovo claim dell’app: Free Speech. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fino a poco tempo fa si credeva che le app stessero puntando ai video brevi e virali. Gli ultimi mesi, invece, stanno dimostrando che le tendenze vanno proprio dalla parte opposta. Una gara per catturare gli utenti che consumano video lunghi, come quelli che per anni sono stati il dominio di Youtube. O addirittura un ritorno alla tv.

In questa direzione sta andando anche X, il social che sarebbe dovuto diventare una "everything app", cioè capace di rispondere a tutti i bisogni digitali. Sulle smart TV, infatti, sarà possibile guardare i video pubblicati su X grazie a un'app dedicata. Ad annunciare la novità è stata la Ceo Linda Yaccarino in un post: "Sarà il compagno ideale per un'esperienza di intrattenimento di alta qualità e immersiva, portata sul grande schermo".

Come sarà la nuova app di X per guardare i video sulle smart TV

Non si sa ancora quando verrà rilasciata la nuova app targata X, se non per un vago "presto" che si legge nel post di Yaccarino. In realtà l'app è ancora in fase di sviluppo, ma non manca un video breve (cioè appena dieci secondi) per stuzzicare l'interesse dei futuri utenti. Dalle prime immagini si nota una homepage simile a quella di YouTube (ma d'altronde c'è poco da poter rivoluzionare in questo senso): a sinistra una barra con il proprio profilo, il pulsante per la ricerca e quello per tornare nella home. Al centro i video suggeriti. In una prima fila sono mostrati quelli in tendenza sul social, nella seconda invece quelli suggeriti sulla base dei propri interessi.

Per quanto riguarda il player del video, invece, la scelta è minimal: la solita barra di progresso del video, un pulsante per mettere "mi piace", uno per salvare e uno per cambiare le impostazioni. Oltre, ovviamente, al pulsante per mettere in pausa.

Curiosa la scelta dei video da mostrare nella presentazione della nuova app. Il primo risultato mostrato nella homepage è la celebre intervista che Tucker Carlson, ex presentatore di Fox News, ha fatto al presidente russo Vladimir Putin. E la clip usata per mostrare il player, invece, è uno dei lanci di SpaceX, l'azienda spaziale in mano a Elon Musk.

Quali saranno le funzioni disponibili sull'app

Per quanto riguarda le funzionalità che avrà la nuova app per smart TV si sa poco e si può ricavare dal post di Yaccarino. Per quanto riguarda la scelta dei video, ci sarà un algoritmo a suggerire quelli più popolari. Inoltre, l'intelligenza artificiale potrà organizzare i contenuti in "argomenti" personalizzati sulle preferenze degli utenti. La connessione fra app del cellulare e quella sulla smart TV sarà semplificata. E una volta cominciato un video sul piccolo schermo, si potrà proseguire la visione dal punto in cui è stata interrotta direttamente sul televisore.

Non è chiaro se la novità per smart TV porterà alla creazione di una nuova app anche per smartphone. Un'indicazione forse arriva dall'account @XNews, il profilo ufficiale usato dal social per annunciare le novità. In un post pubblicato dodici ore prima dell'annuncio di Yaccarino, un video promozionale (insolitamente colorato per il nuovo stile di X) mostra il logo del social e una scritta: Free Speech, cioè libertà di espressione. Il nome della nuova app o solo la filosofia del progetto che vedremo?