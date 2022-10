WhatsApp funziona di nuovo, risolti i problemi di oggi: cos’è successo all’app di messaggistica di Meta Verso le 8.45 di oggi WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, ha smesso di funzionare. La società ha impiegato circa due ore per risolvere i problemi di connessione: ecco cosa è successo.

A cura di Valerio Berra

“Problemi minori”. Così gli analisti di WABetaInfo definiscono gli errori che potrebbero incontrare gli utenti di WhatsApp da questo momento. Qualche messaggio arrivato in ritardo, qualche immagine difficile da inviare. Forse un backup interrotto. In ogni caso sembra che il down che ha travolto WhatsApp in Italia e in tutto il resto del mondo sia concluso. Dalle 11 di mattina (ora italiana) l’app ha ripreso a funzionare correttamente, dopo che dalle 8.45 aveva cominciato a dare problemi fino a interrompere quasi del tutto il servizio.

Il down è stato registrato in tutto il mondo. Le segnalazioni sono state più corpose in Europa solo a causa del fuso orario. In molte regioni degli Stati Uniti infatti è notte fonda e per questo da qui sono arrivate meno indicazioni sugli errori in corso. Mentre l’app non funzionava, ai giornali italiani è arrivata una nota da Meta, la società fondata da Mark Zuckerberg di cui fa parte WhatsApp: “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”.

Perché WhatsApp ha smesso di funzionare

Al momento le cause del down non sono ancora chiare. Secondo WABetaInfo il problema dell’app per smartphone era la connessione con i server, diventata ormai impossibile. L’invio e la ricezione dei messaggi non erano le uniche funzioni bloccate: per gli utenti era impossibile aggiornare lo stato di WhatsApp, le impostazioni per la privacy e anche il backup. I malfunzionamenti sono durati in tutto due ore e hanno coinvolto tutte le app per smartphone, comprese le versioni Business.