Vodafone in down oggi, problemi con gli SMS: perché non funzionano e cosa sta succedendo Oggi, lunedì 28 agosto 2023, sono stati registrati problemi con la rete Vodafone: diversi utenti hanno riportato che il servizio SMS non funziona, ci sono problemi sia in invio che in ricezione dei messaggi di testo. Il down è cominciato alle 9:00, al momento l’azienda non ha pubblicato spiegazioni ufficiali.

A cura di Valerio Berra

Dalle 9:00 della mattina di oggi, lunedì 28 agosto 2023, la rete Vodafone ha cominciato a registrare problemi in tutta Italia. I disservizi riguardano soprattutto gli SMS. Dalle segnalazioni che si possono leggere sembra infatti che gli utenti non riescano a inviare e ricevere messaggi in questo formato. Le segnalazioni sono state registrate anche da Downdetector, il portale in cui gli utenti riportano i disservizi. Non compare invece traccia di lamentale su Twitter.

Al momento il volume delle segnalazioni non è molto alto ma bisogna tenere conto che gli utenti abituati a usare gli SMS potrebbero avere poca familiarità con internet. Difficile quindi che si muovano per pubblicare una segnalazione su Downdetector. Verso le 10.30 le segnalazioni ha cominciato a diminuire. Non sono scomparse ma si sono attestate su un volume più basso. Al momento le cause del disservizio non sono ancora note e Vodafone sui canali ufficiali non ha pubblicato dichiarazioni. Sul portale infatti, al netto delle segnalazioni, compare solo un commento sotto la pagina di Vodafone: “Problemi di invio e ricezione SMS”.