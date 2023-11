“Viaggi gratis con Trenitalia per il Black Friday”: non aprire questo link truffa che ti svuota il conto Gli hacker giocano sul passaparola, il link infatti è stato condiviso su WhatsApp e Facebook, una volta aperto appare un sondaggio e viene chiesto agli utenti di inserire i propri dati personali.

A cura di Elisabetta Rosso

Arriva un messaggio, in allegato c'è un link, per vincere biglietti del treno gratis basta cliccare. Una volta aperto compare una pagina, sembra quella di Trenitalia, eppure è solo un'altra truffa. Il copione è sempre lo stesso, vengono annunciate grandi offerte e metodi semplici per ottenerle. Non solo, durante il Black Friday è più semplice nascondere la trappola. Sulla pagina principale compare infatti il messaggio: "Sei stato selezionato casualmente per partecipare al nostro sondaggio del Black Friday. Rispondi e vinci una carta regalo per viaggiare gratis per un anno!" Subito sotto aggiungono: "Rimangono 05 regali disponibili". Come sempre i truffatori fanno leva sull’emotività per abbassare le difese razionali degli utenti.

La grafica è verosimile, colori e font sono quelli utilizzati da Trenitalia, compare anche l'immagine della carta regalo, eppure basta guardare l'Url. Nel dominio compare infatti “wpme.cc”, il sito è già stato utilizzato per lanciare campagne fraudolente.

La truffa dei falsi biglietti di Trenitalia

Chi apre il link viene dirottato su un form da compilare inserendo i dati personali, che verranno poi utilizzate dai truffatori. La polizia postale ha già ricevuto numerose segnalazioni e ha invitato gli utenti a prestare la massima attenzione. Come sempre, il consiglio è di non condividere mai dati sensibili online.

I truffatori giocano sul passaparola, il link infatti è stato condiviso su WhatsApp e Facebook, e spesso è arrivato come messaggio da parte di conoscenti o familiari. Non è la prima volta che Trenitalia diventa l'esca inconsapevole dei truffatori, nei mesi scorsi infatti sui social erano comparse "carte regalo" per vincere viaggi gratis in tutta Italia.

Il trucco delle recensioni false

Per rendere l'inganno più credibile sotto l'annuncio compaiono le recensioni degli utenti. Quasi tutti hanno valutato il servizio con cinque stelle, accompagnate da commenti entusiastici. C'è chi scrive: "Mi hanno già inviato il premio a casa", oppure, "pensavo fosse una truffa e invece è arrivato stamattina".

Un account scrive anche: "Ne ho 2 e vado a Parigi! All'inizio pensavo fosse un falso, ma alla fine ho ricevuto il mio premio. L'ho già detto ai miei amici così possono vincere anche loro". Tutti i profili, e tutte le recensioni sono false, servono solo a convincere gli utenti a compilare il form.

I consigli per proteggersi dalle frodi online

La regola d’oro è non condividere mai i codici di sicurezza o i dati personali, soprattutto i numeri delle carte di debito, credito, o i codici di accesso. In ogni caso anche se la grafica è estremamente simile bisogna controllare il mittente del messaggio e il link in allegato, non cliccare sull’indirizzo ma copiarlo nella barra del browser.