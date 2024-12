video suggerito

Uno scienziato ha previsto 100 anni fa come sarebbe stato il 2025: ha fatto solo un errore

A cura di Elisabetta Rosso

È il 1925 e lo scienziato Archibald Montgomery Low pubblica The Future. Nel suo libro descrive “un giorno nella vita di un uomo del futuro”. A cento anni di distanza possiamo tirare le somme. All'epoca i pronostici di Low non vennero presi sul serio, considerati per lo più "pura fantasia". In realtà nella lista stilata dall'inventore c'erano scale mobili, televisori, telecamere segrete e cimici per spiare i criminali.

L'uomo del futuro, secondo Low, si sarebbe svegliato grazie a "un sistema radio programmato per alzarsi a un'ora precisa", avrebbe investito in trattamenti benessere come "luci radio e massaggi per mantenersi in forma", si sarebbe spostato su scale mobili per fare shopping, e avrebbe acceso con un pulsante uno schermo in grado di connettersi con il mondo. Quasi tutte le profezie di Low si sono avverate, alcune si sono rivelate però troppo azzardate.

“È sorprendente che un secolo fa, uno scienziato visionario riuscisse a prevedere come la tecnologia emergente avrebbe potuto cambiare il mondo entro il 2025″, ha raccontato al Guardian Jen Baldwin, membro di Findmypast, centro di ricerca sulla genealogia. "È impossibile non chiedersi come i progressi che vediamo intorno a noi oggi saranno sperimentati dai nostri discendenti."

Chi era Archibald Montgomery Low

Archibald Montgomery Low è nato nel 1888. È stato un ingegnere, fisico di ricerca, e inventore, ha infatti lavorato con i primi droni a motore, ed è conosciuto come il "padre dei sistemi di guida radiofonica" per aerei e razzi guidati.

Low ha lavorato anche all'invenzione della televisione prima della grande guerra e ne stava promuovendo lo sviluppo già negli anni '20. È stato anche un autore prolifico di libri di scienza, in molti ha condiviso le sue previsioni sui progressi scientifici. Oltre ai suoi libri di saggistica Low ha scritto quattro romanzi di fantascienza per giovani lettori.

L'inventore morì nella sua casa di Londra nel 1956 all'età di 68 anni a causa di un tumore maligno ai polmoni. Nel 1976 Low è stato inserito nella International Space Hall of Fame.

I pronostici di Low per il 2025

Nel 1925 Low provò a immaginare nel suo libro The Future come sarebbe cambiata la società e quali nuovi strumenti avrebbero fatto parte della nostra quotidianità, molti ispirati ai progetti di ricerca in cui lui stesso era coinvolto. Immaginava infatti altoparlanti domestici e una macchina televisiva per le informazioni e l'intrattenimento su richiesta.

Low scriveva: "Con i nostri telefoni potremmo chiamare mentre siamo in ufficio, sulle auto o sui nostri carri ferroviari", non solo, secondo Low sarebbe bastato premere un pulsante per connettersi a trasmissioni globali.

Low immaginava anche telecamere segrete e dispositivi di ascolto per monitorare i criminali, l'uso di marciapiedi e scale in movimento per muoversi in città e sveglie programmabili. Secondo Low per le donne sarebbe stato normale indossare i pantaloni e tutti avrebbero potuto conoscere il sesso di un bambino prima della nascita. Non solo, Low credeva nell'energia sostenibile, scriveva “anche il vento e la marea devono essere sfruttati al servizio dell’uomo”.

Alcune previsioni sono state troppo azzardate, per esempio la possibilità di comunicare telepaticamente (in futuro però i chip impiantati nel cervello potrebbero permetterlo), altre invece completamente sbagliate, in particolare la possibilità di utilizzare erbe aromatiche per illuminare le strade.