Una falsa diretta sugli iPhone 14 ha attirato migliaia di spettatori in una truffa di criptovalute

Da Cupertino Apple stava trasmettendo in streaming il lancio dell'iPhone 14. Nello stesso momento decine di migliaia di persone, su Youtube, guardavano altro evento. Un video truffa. Il titolo "Apple Event Live. CEO di Apple Tim Cook: Apple e Metaverse nel 2022”, lasciava intendere che in quel momento, in diretta, Tim Cook stesse presentando un evento delle opportunità nel metaverso. In realtà era un’intervista riciclata della Cnn risalente al 2018, un’esca per attrarre gli spettatori su un sito di truffe cripto.

I truffatori hanno sfruttato l’hype legato alla presentazione del nuovo iPhone, e sono riusciti a portare il video in cima ai risultati di ricerca su Youtube grazie a una combinazione di parole chiave legate al marchio Apple. Gli utenti hanno aperto il video, convinti che in quel momento Tim Cook stesse lanciando un evento in diretta. In basso, i truffatori hanno anche aggiunto un testo in grassetto su banda nera “notizie urgenti". Gli utenti che hanno cliccato sulla scritta sono stati indirizzati sul sito di truffe cripto.

C’erano degli indizi

I segni della truffa c’erano. A partire dalla grafica. Diversi elementi del video si richiamavano alle criptovalute, un tema su cui però Apple si era già espressa. A fine 2021 Tim Cook aveva dichiarato che non c’erano piani immediati per abilitare le funzionalità crittografiche in Apple Pay. I truffatori hanno inoltre aggiunto i loghi Bitcoin ed Ethereum e coperto il logo Cnn Money con il testo "Apple Crypto Event 2022". L’url dell’evento, infine, non aveva niente a che fare con gli indirizzi web di Apple. Il canale fittizio è stato scoperto da The Verge. Subito dopo la segnalazione, Youtube ha rimosso il falso live streaming. Per ora la piattaforma non ha rilasciato commenti.

Un déjà vu

È un copia incolla che ha funzionato, di nuovo. Lo stesso trucco risale più o meno a un anno fa. Lo scorso ottobre, in concomitanza con il lancio del MacBook Pro M, 30 mila persone hanno assistito a una falsa diretta streaming su Youtube. Il video mostrava sempre una vecchia intervista di Tim Cook legata a messaggi promozionali che invitavano gli utenti a collegarsi su un sito per investire criptovalute con la promessa di ampi margini di guadagno.