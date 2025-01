video suggerito

Una delle foto che state vedendo sugli incendi a Los Angeles è falsa: il fuoco non è mai arrivato lì Tra le immagini che stanno girando sugli incendi di Los Angeles ce ne sono diverse costruite con l'intelligenza artificiale. Sono immagini create ad arte per generare reazioni sui social. Non è chiaro che software sia stato usato ma ormai è molto difficile distinguere queste immagini dalla realtà.

A cura di Valerio Berra

In questi giorni Los Angeles è travolta dagli incendi. Bruciano i quartieri residenziali e bruciano le ville delle star del cinema e degli imprenditori. È uno dei peggiori incendi visti in California ed è nato da un lungo intreccio di cause. Qui abbiamo spiegato anche il ruolo del cambiamento climatico. Tra le immagini che stanno raccontando il disastro però si nascondono anche scatti creati con l’intelligenza artificiale.

È successo di nuovo, e per ora dovremo abituarci. La mole di immagini che passano davanti ai nostri schermi in questi momenti è enorme. Ci sono quelle dei fotografi, quelle pubblicate sui giornali e quelle diffuse sui social da chi si trova sul posto. Lo avevamo già visto con l’uragano Milton.

Accanto alle immagini vere dell’uragano sono arrivate anche quelle create apposta dall’intelligenza artificiale. SOno scatti costruiti apposta per generare più reazioni, spesso con protagonisti bambini o animali. Nel caso degli incendi di Los Angeles l’obiettivo da scegliere è stato facile. È bastato chiedere all’intelligenza artificiale di creare l’immagine di uno dei suoi simboli che brucia: la scritta Hollywood.

Il fact-checking sulla scritta Hollywood che brucia

Jeff Zarrinnam, presidente dell’Hollywood Sign Trust, ha spiegato a Reuters che la scritta composta dalle enormi lettere bianche è al sicuro. Il parco dove si trova, il Griffith Park, è stato chiuso. Le foto scattate in questi giorni alla scritta mostrano tutta la zona intorno alle lettere bianche perfettamente integra.

Non è chiaro come sia stata realizzata l’immagine, anche perché sui social se ne trovano varie. Quella che vedete in testa a questo articolo è stata creata con Grok, l’intelligenza artificiale lanciata da Elon Musk. Come vedete ormai i nuovi modelli riescono a superare anche i vecchi problemi legati alle lettere presenti nell’immagine.