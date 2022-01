Tra le nuove emoji di iOS 15.4 c’è anche l’uomo in gravidanza Su iPhone stanno per arrivare 37 nuove emoji. Il prossimo aggiornamento di iOS 15.4 porterà con sé nuove faccine, tra cui quella dell’uomo in gravidanza.

A cura di Marco Paretti

Il prossimo aggiornamento di iOS, il sistema operativo degli iPhone, porterà con sé numerose nuove emoji con cui condire le conversazioni in chat. iOS 15.4, il cui rilascio dovrebbe avvenire a breve, includerà infatti 37 nuove faccine che vanno dalla bocca che si morde un labbro a un uomo in gravidanza, passando per una lastra ai raggi X, la Mano di Fatima e dei fagioli. Le nuove emoji arriveranno grazie all'ultimo aggiornamento dello standard Unicode, l'organizzazione che approva annualmente le nuove emoji da integrare all'interno di tutti i dispositivi.

iOS 15.4 si trova attualmente in beta disponibile per gli sviluppatori, ma quando sarà rilasciato per tutti gli utenti includerà anche le 37 nuove faccine che per il momento sono state anticipate dal portale Emojipedia. È bene tenere a mente che gli esempi mostrati dal sito (e presenti in questo articolo) rappresentano le immagini divulgate dall'Unicode Consortium relative al sistema Apple, ma ogni sviluppatore dei vari sistemi operativi può modificarle per integrarle all'interno del proprio stile. Per questo le emoji sono leggermente diverse su iOS e Android, per esempio.

Come anticipato da qualche settimana, con questa nuova infornata arriverà anche l'emoji di un uomo in gravidanza, accompagnata da una serie di faccine relativamente standard. C'è la Mano di Fatima, una carta d'identità, uno scivolo, un volto incoronato, dei fagioli, una batteria scarica e varie posizioni delle mani, tra cui quella del cuore coreano. Il prossimo aggiornamento del sistema operativo di Apple arriverà molto probabilmente nel corso delle prossime settimane per tutti gli utenti iPhone, accompagnato da altrettanti aggiornamenti per i sistemi operativi che caratterizzano gli altri dispositivi della mela, come iPadOS per iPad e macOS per Mac.