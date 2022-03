Perché con l’aggiornamento 15.4 la batteria dell’iPhone dura meno Su Twitter sono diversi gli account che lamentano una netto calo dell’efficienza della batteria dopo aver scaricato l’aggiornamento 15.4. Per fortuna non sarà un problema persistente. Ecco perché.

A cura di Lorena Rao

Atteso da gennaio scorso, finalmente il nuovo aggiornamento iOS 15.4 per iPhone è disponibile. Tale aggiornamento porta con sé una serie di nuove funzionalità, tra cui il riconoscimento facciale di Face ID anche se si indossa una mascherina (e senza Apple Watch); il Green Pass e altre certificazioni sull'app Wallet; nuovo set composto da 37 emoji; nuove opzioni vocali per Siri; migliorie per iCloud e molto altro ancora. Eppure, a due giorni di distanza dal rilascio ufficiale, l'aggiornamento non sembra aver fatto breccia nel cuore di tutti gli utenti. Il motivo: la scarsa durata della batteria dopo il download.

Su Twitter sono diversi gli account che lamentano una netto calo dell'efficienza della batteria dopo aver scaricato l'aggiornamento. "Il consumo della batteria di iOS 15.4 è assolutamente ridicolo. Ho perso il 5% in meno di 10 minuti" scrive un utente. "SOS Apple. La batteria si scarica troppo velocemente", scrive un altro.

Per quanto la situazione sia disagevole, è improbabile che persista nel tempo. Lo spiega Adrian Kingsley-Hughes, un ricercatore di ZDNet. "L'installazione di un nuovo sistema operativo su un iPhone fa sì che molte cose avvengano in background, dall'indicizzazione alla ricalibrazione della batteria, e questo può andare avanti per ore o addirittura giorni" afferma Kingsley-Hughes.

Leggi anche A marzo Apple annuncerà un nuovo modello di iPhone

Da qui l'impressione che la batteria si esaurisca molto più velocemente rispetto a prima. È del tutto normale all'inizio, afferma Kingsley-Hughes, considerando pure che, quando si scarica un nuovo aggiornamento, anche le app già installate effettuano un aggiornamento per il corrente sistema operativo. Il ricercatore consiglia comunque di tenere sotto controllo la batteria tramite le impostazioni, per capire soprattutto a cosa sia dovuta la poca efficienza della carica. "Se vai su Impostazioni> Batteria> Stato batteria e il messaggio è che ha "disponibilità prestazioni massime", allora si tratta solo di ordinaria amministrazione, oppure di un bug" scrive su ZDNet.