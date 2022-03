Adesso puoi davvero sbloccare l’iPhone anche se indossi la mascherina Oltre al riconoscimento facciale con la mascherina, l’aggiornamento include anche nuove emoji, la possibilità di avviare sessioni di SharePlay direttamente dalle app supportate e altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone.

A cura di Lorena Rao

Sbloccare l'iPhone anche se si indossa una mascherina? Per giunta senza Apple Watch? Se ne parlava già a gennaio scorso, quando il noto youtuber Brandon Butch ha pubblicato su Twitter alcune foto ritraenti la nuova funzionalità di Face ID. Adesso, col rilascio ufficiale dell'aggiornamento iOS 15.4, è pura realtà. Tale aggiornamento "aggiunge la possibilità di sblocco con Face ID mentre indossi una mascherina su iPhone 12 e successivi. L'aggiornamento include anche nuove emoji, la possibilità di avviare sessioni di SharePlay direttamente dalle app supportate e altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone" riporta Apple.

I più recenti modelli di iPhone sono dunque capaci di svolgere il riconoscimento facciale dai soli occhi, anche se il resto del volto è coperto dalla mascherina per COVID-19. Non è tutto: la nuova funzionalità portata dall'aggiornamento 15.4 permette anche di effettuare i pagamenti tramite Apple Pay sempre con la mascherina. Per i modelli precedenti all'iPhone 12, tutto ciò è possibile ma solo con l'ausilio di Apple Watch.

Tra le altre novità introdotte dall'ultimo aggiornamento iOS, vi è un nuovo set di emoji inserito nel sistema. Si possono pure avviare le sessioni di SharePlay con FaceTime direttamente dalle applicazioni che supportano la funzione. Inoltre, Siri può fornire informazioni su tempo e data anche con lo smartphone spento, oltre a supportare nuove voci in diversi Paesi. Infine, ora in Europa è possibile aggiungere il proprio Green Pass nell'applicazione Wallet. Anche l'app Salute offre una sezione dedicata a certificati, vaccinazioni e guarigioni. A tutto questo si aggiunge una serie di migliorie: dal filtro "stagioni" per i podcast, passando per la traduzione delle pagine in cinese e in italiano, fino ai miglioramenti di iCloud. E questo è solo un assaggio: il resto delle novità è disponibile sul sito ufficiale di Apple. L'aggiornamento 15.4 non riguarda solo gli iPhone ma anche gli iPad, grazie a iPadOS 15.4.