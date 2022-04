Tra le fotografie macro più belle scattate con iPhone c’è anche un italiano L’italiano Marco Colletta di Taranto è uno dei vincitori della Macro Challenge, la sfida lanciata da Apple per trovare le migliore immagini di fotografia macro.

A cura di Marco Paretti

C'è anche l'Italia nella classifica finale della Shot on iPhone Macro Challenge, la sfida lanciata da Apple per trovare le migliore immagini di fotografia macro, cioè quella tecnica particolare che prevede di ritrarre da distanza molto ravvicinata un oggetto. Una funzione possibile grazie alla presenza di una speciale lente ultra-grandangolare dei nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Sono 10 i vincitori della challenge, con finalisti in arrivo da Cina, Ungheria, India, Italia, Spagna, Tailandia e Stati Uniti.

Tra loro anche un italiano: Marco Colletta di Taranto, che con la sua "La caverna" ha conquistato la giuria composta da Anand Varma, Apeksha Maker, Peter McKinnon, Paddy Chao, Yik Keat Lee, Arem Duplessis, Billy Sorrentino, Della Huff, Kaiann Drance e Pamela Chen. "La forma avvolgente dei petali, accentuata da ombre intense, mi ha fatto pensare a una caverna profonda, pronta per essere esplorata" ha spiegato il fotografo. "Mantenendo il punto di vista all'interno del fiore, volevo che l'inquadratura naturale dell'ibisco ci facesse sentire pienamente parte della sua bellezza". L'immagine è stata pubblicata sul sito di Apple insieme alle altre vincitrici.

Fra gli scatti vincitori c'è tanta natura, ritratta nei suoi dettagli proprio grazie alla fotografia macro: gocce di rugiada, ragnatele, fiocchi di neve e fragole sono gli elementi che caratterizzano queste immagini un po' surreali proprio a causa del punto di vista diverso rispetto a quello offerto da una fotografia tradizionale. "Scattare di lato in macro non è facile perché bisogna considerare se lo sfondo complicherà l'immagine" spiega Paddy Chao parlando della foto di Colletta. "Mi piace la composizione di questa immagine con gli stami circondati dai petali, come se fossero tenuti in mano e curati. La luce e l'ombra portano un senso di serenità".