Torna sulla Terra l’astronauta che ha passato più tempo nello Spazio in tutta la storia della Nasa Frank Rubio ha 47 anni. L’ultimo anno lo ha passato tutto in orbita intorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con i suoi 371 giorni di viaggio è l’astronauta della Nasa che ha vissuto più tempo nello spazio.

A cura di Valerio Berra

Il prossimo 11 dicembre Francisco Carlos Rubio, detto Frank, festeggerà i suoi 48 anni. Nato a Los Angeles, in California, Rubio è un astronauta della Nasa in servizio dal 2017. La sua prima missione è partita verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 21 settembre del 2022. Doveva durare circa sei mesi ma per un guasto alla capsula che doveva portarlo sulla Terra è stata praticamente raddoppiata. Un incidente che è diventato un record: Frank Rubio è il primo astronauta della Nasa ad aver passato un intero anno nello Spazio.

La navicella Soyuz con cui Rubio ha volato dalla Stazione Spaziale Internazionale alla Terra è atterrata nel deserto del Kazakistan nelle scorse ore. Mentre in Italia erano le 13:17 si sono conclusi i 371 giorni di volo spaziale di Rubio. Una viaggio lunghissimo in cui l’astronauta ha percorso oltre 252 milioni di chilometri attorno al nostro pianeta. Mai nessuno nella Nasa era arrivato a tanto. Il record nella storia dell’esplorazione Spaziale è ancora del cosmonauta russo Valeri Polyakov: 437 giorni sulla stazione spaziale russa Mir tra il 1994 e il 1995.

Impressionante il numero di orbite percorse da Rubio. La Stazione Spaziale internazionale compie una media di 15,5 orbite al giorno intorno alla Terra. Secondo i calcoli ufficiali riportati dalla Nasa il numero totale di orbite è stato 5.963. E per ognuna di queste c’è stata un’alba e un tramonto spaziale. Nel suo lunghissimo viaggio nello spazio Rubio ha incrociato anche l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti, tornata dalla Stazione Spaziale Internazionale nell’ottobre del 2022.

Le parole di Frank Rubio

Frank Rubio sta bene. In un video diffuso dalla Nasa lo si vede a pochi minuti dallo sbarco, fermo su una sedia allestita appena fuori dalla Soyuz con una coperta dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. La Stazione Spaziale Internazionale è rimasta uno dei pochissimi spazi in cui Russia e Stati Uniti continuano a collaborare con continuità. In un’intervista rilasciata in questi giorni, Rubio ha spiegato che se avesse saputo da subito di dover affrontare un anno intero nello Spazio avrebbe rifiutato la missione. “Aver volato con così tante persone… è davvero davvero speciale”. Al momento l’astronauta si trova in una città in Kazakistan nei prossimi giorni prenderà un nuovo aereo per tornare a Houston, in Texas. Da qui partirà l’ultimo aereo per arrivare a casa.