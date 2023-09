Tinder lancia un abbonamento per un accesso “senza rivali”: costa 500 dollari al mese L’app di dating ha svelato la sua nuova formula di abbonamento. Si chiama Tinder Select e sarà riservato solo all’1% degli utenti. Si possono anche inviare messaggi ad altri profili senza prima aver fatto match.

A cura di Valerio Berra

A quanto pare trovare l’amore costa. E anche parecchio. Tinder ha annunciato sul suo blog ufficiale il lancio di un nuovo abbonamento: si chiama Select e costerà 499 dollari al mese. È un bel salto rispetto agli abbonamenti Tinder che già esistono. Al momento, in Italia, Tinder offre tre tipi di abbonamento: Plus a 16,48 euro al mese, Gold a 27,48 euro al mese e Platinum a 33 euro al mese.

Certo, c’è anche l’opzione gratuita ma per come si sta sviluppando il mercato di Tinder la versione base vi permette giusto di spulciare tra qualche fotografia del campione che vi interessa. Difficile che nel groviglio di Super Like, Like prioritari, Boot e aperture qualcuno risponda davvero ai vostri match. Soprattutto se se vi riconoscete come maschi etero come la maggioranza degli utenti dell'app.

Come funziona Tinder Select

Per 499 dollari al mese Tinder vi garantisce un posto in prima fila al grande vàlzer del dating online. Vi offre tutte le possibilità di farvi notare ma poi dovrete comunque aspettare che qualche utente si degni di rispondervi. L’opzione più curiosa nella lunga serie di offerte è Direct Message, una funzione che ribalta le regole di base dell’app. Di solito per parlare in privato bisogna aver fatto un match: partendo dalla bio e dalle foto i due devono aver espresso un reciproco interesse. Con Direct Message invece questo passaggio si salta e così (per due volte a settimana) si può inviare un messaggio a un qualsiasi utente che si è iscritto all’app.

Tinder vuole monetizzare da questo nuovo abbonamento ma non troppo. L’idea del social è quella di limitare Select a un piccolo numero di utenti. Tinder Select sarà riservato a una quota di iscritti che non potrà superare l’1% del totale. Un club privato. La selezione per entrare sembra abbastanza blanda: bisogna avere quattro foto sul profilo, una foto verifica e una biografia di almeno 15 caratteri. Basta pagare.