TikTok Now ha voluto barare e ora chiuderà per sempre: cosa è successo Al momento ByteDance non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale e la pagina di supporto del servizio non è stata aggiornata, ma su Twitter gli utenti stanno facendo circolare gli screenshot che annunciano la fine del clone di BeReal.

A cura di Elisabetta Rosso

"TikTok sta uccidendo il suo clone di BeReal TikTok Now" scrive un utente di Twitter, sotto gli altri commentano "grazie a Dio". La storia di TikTok Now è la breve parabola del fallimento di un plagio. Il social di ByteDance ha infatti creato una sua versione di BeReal a settembre 2022, "ogni giorno gli iscritti riceveranno una notifica, e nel giro di tre minuti dovranno scattare una foto o girare un video da condividere con la community" aveva spiegato TikTok prima del lancio, poi nemmeno 10 mesi dopo compaiono screenshot su Twitter dove l'azienda spiega "stiamo aggiornando l'esperienza di TikTok e interrompendo TikTok Now", anche se non è chiaro esattamente quando la funzionalità scomparirà per sempre.

Non sorprende. Ad aprile, il New York Times, ha spiegato che BeReal aveva circa 6 milioni di utenti attivi, a ottobre erano 15, l'app ha registrato un calo del 61% rispetto al suo picco, quando la GenZ l'ha messa sull'altare delle app autentiche e alternative a Instagram e TikTok. Il grande punto di forza, la notifica a sorpresa, ha reso Be Real un pretesto per mostrarsi senza filtri, pose, trucco e parrucco. E così TikTok ha deciso di seguirla a ruota e ha lanciato a settembre 2022 TikTok Now che però si è rivelata un flop. Nonostante i 150 milioni di utenti attivi sull'app, pochissimi hanno scelto la versione Now. Anzi, una ricerca fatta dalla testata Mashable ha mostarto che le tre domande più frequenti su Google per "TikTok Now" sono: "Che cos'è TikTok Now?", "Qual è la differenza tra TikTok Now e BeReal?" e "Come posso sbarazzarmi di TikTok Now?"

Cosa c'è dietro al fallimento di TikTok Now

Questa estate BeReal ha superato TikTok nelle classifica delle app più scaricate degli Stati Uniti (e questo ha innescato la corsa a TikTok Now). La filosofia che segue è semplice: andare contro la tendenza di sovrarappresentare la realtà. Che è stata poi una delle critiche più aspre mosse alle piattaforme che sulle bacheche ospitavano profili costruiti ad hoc, ritoccati, foto che mostravano felicità plastiche, o modelli irraggiungibili. BeReal con un escamotage tecnico ha tentato di squarciare il velo.

Per raccontare meglio la loro vita gli utenti possono pubblicare solo in momenti specifici della giornata, quando ricevono la notifica. Se non lo fanno non possono accedere ai contenuti della community. Persa l’occasione, devono aspettare la notifica del giorno successivo e pubblicare. TikTok ha fatto copia incolla e aggiunto l’opzione di condividere, oltre le foto, anche video di dieci secondi.

TikTok non è stato l'unico social a copiare BeReal. SnapChat ha lanciato una funzionalità a doppia fotocamera ad agosto, che ha aggiunto alla notifica giornaliera di BeReal più opzioni di modifica e layout. Nel frattempo Instagram ha anche testato la propria interpretazione della funzione chiamata Candid Stories. Non è una novità che le grandi aziende cerchino di respingere potenziali concorrenti scimmiottando le caratteristiche uniche, ma non è sempre un buon piano, come dimostra anche questo caso. Al momento TikTok non ha ancora rilasciato un annuncio ufficiale e la pagina di supporto del servizio non è stata aggiornata per menzionare un arresto.