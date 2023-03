TikTok non verrà bloccato in Italia (per ora), il passo indietro di Zangrillo: “Non spetta a me decidere” Nelle scorse settimane il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo aveva avanzato la possibilità di un ban per i dipendenti pubblici: “Il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa”.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo anni passati a conquistare quote di mercato, ora TikTok ha trovato il suo primo, vero, ostacolo. Esattamente come successo a Huawei nel 2018, l’Occidente sta cominciando a guardare con sospetto il social network. Il problema è tutto nelle sue origini. Anche se la società che gestisce il social in Europa è Stati Uniti ha una struttura diversa da quella di Pechino, secondo diverse istituzioni c’è il rischio che il governo cinese sfrutti i dati degli utenti. Un sospetto che ha portato al ban del social network per i dipendenti del Parlamento degli Stati Uniti, per quelli della Commissione Europea e per quelli del Parlamento Ue.

Un ban che sembrava dovesse arrivare anche in Italia. Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo durante un’intervista a Repubblica, aveva spiegato che il ban era allo studio anche per i dipendenti della pubblica amministrazione in Italia: “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”.

Zangrillo: “È stato un misunderstanding”

Nelle scorse ora Zangrillo è tornato indietro precisando che al momento non ci sono piani per vietare l’app ai dipendenti pubblici italiani. Durante una nuova intervista all’evento Raduno per la transizione digitale ha spiegato: “Quindici giorni fa mi sono limitato a dire che ho notato che sia nella comunità europea che in diversi stati federali americani viene vietato ai dipendenti pubblici l’utilizzo di TikTok. Ho sollevato il problema e detto che è opportuno approfondire il tema e capire se effettivamente esistono dei rischi legati alla sicurezza degli utenti di questo social”. Al momento, quindi, nessun piano per bloccare l’app in tempi brevi: “Assolutamente no anche perché, peraltro, non è decisione che spetti a me. che spetti a me" ha replicato il Ministro”.