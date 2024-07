Tha Supreme (ora Thasup) lancia un videogame con uno spoiler del nuovo mixtape: ci abbiamo giocato

video suggerito

UFO jAZZ boY. Si chiama così il videogame sviluppato e lanciato nelle scorse ore da Thasup, rapper e produttore discografico romano prima noto come Tha Supreme, il cui vero nome è Davide Mattei. Il gioco è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Nei panni di Thavide, cappuccio con corna e aureola di ordinanza, bisogna salire verso l’alto, saltando da uno strumento musicale gigante all’altro. Chi riuscirà a raggiungere la fine del percorso, scoprirà la data d’uscita del nuovo EP “sFaCioLaTE miXTape”.

Il videogame UFO jAZZ boY non è dunque un vezzo dell’artista, ma fa parte di una chiara strategia di marketing. Non vi roviniamo il finale. Preparatevi solo a saltare su qualsiasi tipo di strumento musicale: attenti alle percussioni, si rimbalza parecchio e non sempre nella direzione verso cui state andando.

Gli altri cantanti che hanno fatto ricorso ai videogame

Quello tra cantanti e videogame è un connubio che ha preso piede negli ultimi anni. Fortnite è stato l’apripista, specie durante gli anni della pandemia di Covid-19 in cui i concerti erano vietati. Per questo tra il 2020 e il 2021, artisti come Travis Scott e Ariana Grande si sono trasformati in avatar virtuali per performare con miriadi di utenti, anch’essi presenti sotto forma di avatar. Anche quelle erano operazioni di marketing che hanno generato un fatturato pari a decine di milioni di dollari per entrambi i cantanti, tra skin esclusive (quella di Travis Scott è stata tolta dopo un incidente in un concerto in Texas) e merchandising in-game.

Anche in Italia ci sono esempi di artisti che hanno sperimentato con i videogame. Nel dettaglio, lo studio di sviluppo romano Yonder ha curato nel 2020 per il duo musicale Psicologi, Escape from Today, un racing game in collaborazione con Bomba Dischi. Nel 2021, sempre Yonder ha curato Kobra per Mahmood, un videogame che riprende l’omonimo brano del cantautore milanese, ispirato al classico Snake degli anni 2000 qui reso più complesso e “psichedelico”.

UFO jAZZ boY di Thasup si inserisce in questo filone, ma fa un passo ulteriore: in questo caso il videogame non resta uno spazio o uno strumento collaterale per gli artisti ma diventa un’importante risorsa di marketing in un’era in cui la comunicazione si basa sull’engangement degli utenti, sulla gamification, ossia l’utilizzo di meccaniche ludiche per scopi di marketing e produttività, e sulla FOMO, Fear Of Missing Out, cioè la paura di non poter partecipare a un tema caldo, in questo caso la scoperta della data d’uscita dell’EP di Thasup.