Svelato il primo trailer ufficiale di Tekken 8, uscirà su pc e console next gen Questo titolo arriva a cinque anni dall’ultimo capitolo della saga. Non è ancora stata annunciata la data di uscita.

A cura di Valerio Berra

La pioggia che batte sul campo di gioco, un terreno roccioso su cui confrontarsi e due dei volti più iconici della saga travolti nello scontro: Kazuya Mishima e Jim Kazama. Durante lo State of Play organizzato da Sony è stato presentato il primo trailer ufficiale di Tekken 8. Stando alle dichiarazioni del manager di Bandai Namco Katsuhiro Harada le immagini proiettate sono tratte direttamente dal gameplay della modalità storia, non si tratta quindi di una sequenza pensata solo per la pubblicità. Da quello che si scrive Harada su PlayStation Blog, l’obiettivo degli sviluppatori è tenere questa qualità grafica per tutto il gioco. Non c’è ancora una data di uscita: al momento è noto solo che il nuovo capitolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

Il trailer di Tekken ha aperto lo State of Play ma non è stata l’unica presentazione dell’evento. Sono arrivati anche gli annunci dedicati ai visori di seconda generazione di PlayStation. Qui i titoli saranno due: Star Wars Tales From the Galaxy's Edge Enhanced Edition e Like a Dragon: Ishin. Sony ha svelato anche qualcosa in più di Hogwarts Legacy, il videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter atteso per febbraio 2023. All’evento è stata presentata un’avventura che sarà disponibile in esclusiva per chi acquista il gioco su PlayStation 5. L’ultimo spazio del programma è stato dedicato a God of War Ragnarok, il nuovo capitolo della saga. In questo trailer si vede anche Kratos combattere contro Thor.

Il videogioco al centro della storia di PlayStation

Tekken ha accompagnato tutte le generazioni di PlayStation. Ha esordito con la prima PlayStation prodotta da Sony, nel 1995, come uno dei primi titoli picchiaduro importato nelle console da attaccare alla televisione di casa direttamente dai cabinati delle sale giochi. Tekken 2 è arrivato a solo un anno dal primo episodio e poi sono stati pubblicati tutti gli altri episodi, aggiornati di volta in volta con la tecnologia disponibile sul mercato. Anche la Ps5 quindi aspettava di essere battezzata con un nuovo capitolo della saga. Questa volta i fan hanno dovuto aspettare parecchio dall'ultimo episodio: Tekken 7 era stato pubblicato nel 2017.