Svelate le personalità dei nuovi chatbot di Meta: “Pensate per rispondere a ogni bisogno” Mark Zuckerberg ha anche annunciato altre 28 IA in versione beta isprate a personaggi famosi: tra questi Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner e Naomi Osaka.

Forse l'obiettivo è davvero renderli troppo umani. Durante l'evento Meta Connect Mark Zuckerberg ha annunciato che i chatbot basati sull'intelligenza artificiale presenteranno "personalità" differenti. Ognuno avrà un nome, un volto e un'abilità. Diverse celebrità si sono offerte di "prestare" la propria identità per addestrare i chatbot, tra questi Snoop Dogg e Kendall Jenner. L’idea dietro al progetto è semplice: "I chatbot non devono essere progettati solo per rispondere alle domande, si tratta di intrattenimento", ha spiegato Zuckerberg.

Per esempio il chatbot AI, chiamato Bru, sarà ispirato a Tom Brady, ex giocatore di football americano, "uno spitoso commentatore sportivo", mentre Zach, alla star di YouTube MrBeast, "una specie di fratello maggiore". I chatbot, o personas, come li chiamano i ricercatori di Meta, verranno lanciati nei prossimi giorni, ma solo negli Stati Uniti.

Come funziona l'intelligenza artificiale personalizzata

Come ha spiegato l'azienda, lo scopo di questi chatbot sarà fornire una nuova funzione di ricerca e offrire consigli. L'estrema specializzazione sarà il loro punto di forza. Secondo Meta servono più chatbot per aiutare gli utenti ad affrontare problemi diversi, l’obiettivo a lungo termine è sviluppare avatar chatbot nel Metaverso, che rimane, nonostante tutti i passi falsi, il grande obbiettivo di Mark Zuckerberg.

Meta permetterà anche agli utenti di personalizzare l'intelligenza artificiale. Sarà un passaggio successivo, ma durante l'evento l'azienda ha spiegato che vuole implementare nuove funzionalità per far sì che ognuno possa crearsi il suo chatbot ad hoc "in linea con i propri obiettivi, che tu sia una piccola impresa, un creatore o chiunque altro".

Le personalità dei chatbot

In una dichiarazione, si legge: "C'è Victor, un coach motivazionale che ti incoraggia a raggiungere i tuoi obiettivi. Il Dungeon Master può portarti in un'avventura vecchia scuola, e il nostro sous chef Max può prendere l'assortimento casuale di ingredienti nella tua dispensa e inventare al volo una ricetta deliziosa."

"Queste sono solo alcune delle IA che abbiamo addestrato finora, e ce ne saranno molte altre in arrivo nelle prossime settimane in una vasta gamma di interessi, dai giochi, alla filosofia, allo sport, alla moda." Hanno poi aggiunto: "Stiamo anche lanciando altre 28 IA in versione beta, con interessi e personalità unici. Alcuni sono interpretati da icone culturali e influencer, tra cui Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner e Naomi Osaka".

La mossa di ChatGPT

Anche OpenAI sta facendo qualcosa di simile, ha infatti appena lanciato le nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di parlare con ChatGPT. Sono state presentate cinque voci diverse, l'utente può selezionare quella che preferisce per interagire con il chatbot. Si chiameranno Sky, Ember, Breeze, Juniper e Cove. Ogni personaggio avrà un timbro e un accento diverso che lo caratterizza.

Sembra che Sky assomiglierà a Samantha, l'assistente vocale del film Her. "Con questa funzione puoi semplicemente parlare", ha detto in un'intervista con il Washington Post Peter Deng, vicepresidente dei prodotti di consumo di OpenAI. "I miei figli ora richiedono favole della buonanotte da ChatGPT."