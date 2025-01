video suggerito

Spunta una mail interna di Intesa Sanpaolo: quanti bitcoin ha comprato la banca Intesa Sanpaolo per la prima volta nella sua storia ha deciso di investire in bitcoin. Uno scambio di mail interne in cui si parla del primo investimento è circolato su X e Reddit. Al momento sembra che la banca abbia acquistato criptovalute per circa un milione di euro. Non ci sono comunicazioni ufficiali ma l’operazione è stata confermata dalla banca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il messaggio è abbastanza chiaro. “Siamo lieti di comunicarvi che questa mattina abbiamo concluso con successo il primo trade su Bitcoin”. C’è un altro messaggio ma tutto il resto della conversazione è coperto da due riquadri rossi. Non è uno screenshot, sembra che sia stata fatta direttamente una foto allo schermo. L'immagine ha iniziato a circolare su X e nei forum di Reddit dedicati alle criptovalute.

Ora andranno capiti meglio i margini dell’operazione ma la notizia c’è: per la prima volta Intesa Sanpaolo ha investito in bitcoin. Quanti? Sempre stando alla mail parliamo di un totale di 11 bitcoin che corrispondono a un valore poco superiore al milione di euro. Al momento infatti un bitcoin viene scambiato per circa 94.652 euro. 11 bitcoin quindi equivalgono a 1.041.179,15 euro.

La mail è datata 13 gennaio 2025, quindi i dati dovrebbero corrispondere all’operazione. Al netto di qualche oscillazione, dalla fine di novembre a oggi il valore di bitcoin è stato abbastanza stabile. Dopo la corsa trainata dall’elezione di Donald Trump che ha portato bitcoin sopra quota 100.000 dollari non ci sono stati grossi movimenti.

La conferma dell’operazione e il team per i digital asset

Al momento Intesa Sanpaolo non ha diffuso comunicati ufficiali ma l’operazione è stata confermata. Dal 2023 la banca si è dotata di un desk dedicato ai digital asset: un ufficio per monitorare una serie di investimenti che riguardando anche le criptovalute. In Italia è la primavolta che una grande banca investe in bitcoin ma il processo che sta avvicinando i bitcoin, e in generale le cripto, alla finanza tradizionale parte da molto più lontano. Il 10 gennaio del 2024 la Securities Exchange Commission aveva deciso di approvare gli ETF su Bitcoin. Una scelta che ha permesso di scambiare posizioni sui bitcoin nei canali della Borsa anche senza possederli.