Spunta una foto di Luis Sal nel gruppo Donna Matura: lui smentisce ma il problema è più grande

Luis Sal, classe 1997, è uno dei creator più noti in Italia. Recentemente una sua foto è stata pubblicata nel gruppo Facebook Donna matura in cerca di un appuntamento. È un truffa, come ha spiegato Luis. Ma il problema riguarda molti gruppi Facebook.

Donna matura in cerca di un appuntamento è un gruppo aperto su Facebook. Ha oltre 60.000 iscritti. È stato creato nel maggio del 2023. La maggior parte dei post, almeno recenti, sono pubblicati da utenti che si presentano come uomini. Sono tutti annunci. Una foto, una breve biografia e poi le richieste. “Cerco amicizia”, “Cerco storia seria” o “Un saluto a tutte voi”.

Nel feed del gruppo a un certo punto è comparsa anche la foto che ha attirato qualche attenzione. Messaggio semplice: “Qualcuna sveglia?”. Nella foto non c’era il solito uomo attempato con un selfie con la polo in stile fototessera. Era un uomo molto giovane, allo specchio con le braccia segnate dall’abbronzatura. Il problema? Era Luis Sal.

Classe 1997, Luis Sal è un creator. Nei mesi scorsi è stato più volte citato per il caso Muschio Selvaggio, il podcast prima condotto insieme a Fedez, poi conteso e ora gestito da lui. Il post non è davvero suo. Anzi. Dal suo profilo Facebook Luis Sal è intervenuto nel gruppo per spiegare: “Ciao donne mature, sono stato avvertito che qualcuno ha rubato la mia identità per rimorchiarvi”.

Le truffe dietro ai gruppi per single

Il caso può sembrare risolto ma è solo la punta di un sistema più complesso. Negli ultimi anni su Facebook sono spuntate decine di gruppi dedicati agli incontri. Basta cercare Donne Mature e si atterra su altri gruppi simili come Donne Mature in cerca di incontri, oltre 100.000 membri. Viaggi per single, oltre 80.000 membri. Donna cerca uomo, quasi 60.000 membri.

E se ne possono trovare decine con lo stesso format. Sono gruppi dove gli utenti cercano incontri, anche solo amicizie. Spesso popolati di utenti che non sono esattamente dei nativi digitali. Il caso di Luis Sal non è l’unico. Con un occhio un po’ più allenato si vedono post fatti con l’intelligenza artificiale, immagini di creator famosi o profili che sono chiaramente finti.

Il rischio è quello di finire avvolti da una romance scam, una truffa romantica dove il truffatore cerca di creare un legame affettivo con la vittima dietro a un profilo social. Lo scopo è quello di chiedere dati personali, informazioni e molto più spesso soldi.

Uno dei casi più noti in Italia è quello di Roberto Cazzaniga, il giocatore di pallavolo che per 15 anni ha creduto di aver una storia con una modella brasiliana conosciuta online. Sommando tutti i bonifici inviati è arrivato a 500.000 euro. Non esisteva nessuna modella. Ovviamente non sempre è così ma Donna matura in cerca di un appuntamento non parte bene. Abbiamo controllato i profili di tutti gli amministratori: difficile che qualcuno appartenga a una persona reale.