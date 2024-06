video suggerito

Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una finta fidanzata per anni: a processo due donne Il 9 luglio inizierà a Cagliari il processo nei confronti di Roberto Cazzaniga, il pallavolista che è stato truffato per tredici anni da due donne che fingevano di essere una modella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il 9 luglio inizierà il processo al tribunale di Cagliari nei confronti di due donne, Valeria Satta e Manuela Passero, accusate di una truffa sentimentale nei confronti del pallavolista Roberto Cazzaniga. Al 44enne sono stati estorti, per tredici anni, oltre cinquecentomila euro. Le due lo avrebbero convinto di avere una relazione a distanza con la modella brasiliana Maya Mancini.

Il giocatore brianzolo – attualmente in forza alla New Mater Volley di Castellana Grotte – avrebbe avuto scambi telefonici e telematici: non avrebbe mai incontrato la presunta fidanzata di persona. Le due avrebbero utilizzato alcune immagini sottrate dai profili social della famosa modella e volto di Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio.

Cazzaniga avrebbe effettuato oltre mille transazioni tra bonifici e ricariche di carte prepagate. Per convincerlo, le donne si sarebbero inventate problemi di salute e la necessità di dover svolgere importanti operazioni chirurgiche. Avrebbero anche preteso regali molto costosi. Sul caso ha indagato la Guardia di Finanza. I militari, ad aprile 2022, hanno sequestrato alle due indagate beni per 74mila euro, tutto profitto dell'attività illecita.

A settembre del 2023, durante l'udienza pre dibattimentale al Tribunale di Cagliari, Satta – come riportato dal quotidiano La Repubblica – avrebbe presentato richiesta di messa alla prova. Avrebbe chiesto al giudice di svolgere lavori socialmente utili. L'obiettivo era quella di evitare la condanna e ottenere l'estinzione del reato.

Il giudice però ha respinto la richiesta, anche a causa del mancato risarcimento alla parte lesa.