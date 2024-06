video suggerito

Spotify lancia un nuovo abbonamento gold: quanto costa Supremium e cosa offre Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo abbonamento potrebbe costare almeno quattro euro in più, ma non si esclude che il prezzo sia anche più alto. L’azienda svedese però dovrà fare i conti con i concorrenti, Amazon Music e Apple Music, che da anni già offrono il servizio in maniera gratuita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

I veri amanti della musica farebbero di tutto per ascoltare il suono nella sua purezza, senza distorsioni digitali. La qualità prima di tutto, anche a costo di pagare di più un servizio di streaming a cui si è già abbonati. Su questo presupposto, Spotify potrebbe lanciare a breve un nuovo abbonamento, che si aggiungerebbe a quelli già esistenti, per consentire ai veri audiofili di godersi le canzoni nella loro versione lossless, cioè con una compressione dei dati del suono digitale senza perdita di qualità.

Fra un annuncio dato troppo in fretta – Spotify ne parla già dal 2021 – e numerose indiscrezioni, potrebbe essere arrivato davvero il momento per godersi la musica HiFi (high fidelity, ad alta fedeltà).

Quanto costerà Supremium, l'abbonamento che farà sentire i brani in altissima qualità

Secondo alcune indiscrezioni il nuovo abbonamento per i veri appassionati di musica dovrebbe chiamarsi Supremium (l'unione di premium e di supreme, cioè supremo o superiore), un nome che circola da un po' e che dovrebbe essere proprio quello con cui potremo ascoltare le canzoni in risoluzione massima. Il costo dovrebbe essere almeno di cinque dollari in più rispetto all'abbonamento base (l'equivalente di 4,65 euro) ma, secondo la fonte anonima che ha parlato con Bloomberg, il prezzo potrebbe essere anche il 40% in più rispetto a quello che paghiamo già.

Su Reddit, intanto, sono già spuntati gli screenshot in anteprima della nuova funzione. Una ragione in più per credere che Supremium è già in fase di lavorazione e che potrebbe essere annunciata a breve. E oltre alla possibilità di ascoltare le canzoni in altissima qualità, il nuovo abbonamento dovrebbe aggiungere anche nuove funzionalità per playlist personalizzate con poche indicazioni (quasi come la funzionalità di creazione con l'IA che è stata annunciata ad aprile). La playlist, dovrebbe anche aggiornarsi sulla base dei comportamenti degli utenti nell'app.

Il problema di dover pagare in più per ascoltare musica in alta risoluzione

La possibilità di ascoltare canzoni nella purezza del suono è una possibilità di cui si parla da anni per Spotify, ma che non è mai stata confermata ufficialmente dall'azienda svedese. Nel mentre, altri servizi di musica in streaming ci hanno già pensato e hanno implementato un'opzione per l'ascolto HiFi. Amazon Music, con il suo servizio HD, la offre già da maggio 2021. Un'opzione gratuita per i clienti Unlimited. Una scelta che era arrivata in risposta a quella di Apple Music, che ancora prima delle due concorrenti aveva integrato la funzionalità di ascolto HiFi per tutti gli abbonati. E anche la versione lossless di Apple Music, come quella di Amazon, è disponibile gratuitamente per chi già paga il servizio.

Scegliere di fare pagare in più per un'esperienza di ascolto perfetto, quindi, è una mossa tanto remunerativa quanto rischiosa. Spotify dovrà trovare un modo per convincere gli audiofili che pagare in più, soprattutto dopo l'aumento degli abbonamenti negli ultimi mesi, è davvero la soluzione perfetta.