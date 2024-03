Su Spotify ora potrai seguire anche dei corsi online: quanto costano e come vederli

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

C'erano una volta le app specializzate, ma ora è cambiato tutto. La tendenza a offrire servizi completi ed eterogenei ha contaminato ogni piattaforma, anche Spotify. E infatti il servizio di streaming musicale ha deciso di lanciare i corsi online. Le lezioni saranno prima sperimentate nel Regno Unito, se funziona, il servizio verrà esteso a livello globale.

"Una delle cose e delle tendenze più interessanti che abbiamo iniziato a notare è che sempre più persone cominciavano ad accedere a Spotify con l'intento di imparare", ha spiegato alla testata The Verge, Mohit Jitani, direttore del prodotto di Spotify. "E abbiamo pensato, come possiamo prendere questa intuizione fondamentale e costruirci qualcosa sopra?"

Nel comunicato stampa, Spotify ha aggiunto che circa la metà dei suoi abbonati Premium ascoltano podcast a tema educativo o di auto-aiuto. La piattaforma ha deciso di fornire quattro categorie di corsi: per imparare a suonare, vivere sano, fare affari e diventare creativi. Per selezionarli basterà cliccare su una nuova icona a forma di pillola situata nella parte superiore della schermata principale.

Spotify entra in un mondo già rodato, dovrà infatti competere con aziende leader del settore come edX, FutureLearn, Coursera e Khan Academy. "Noi di Spotify cerchiamo costantemente di creare nuove offerte per i nostri creator e utenti e, avendo creato offerte di musica e podcast personalizzate di altissimo livello, non vediamo l'ora di esplorare il potenziale dell'apprendimento basato su video su Spotify."

Come funzioneranno i corsi su Spotify

I corsi seguono il modello freemium, già testato da Spotify. Sia gli abbonati premium, sia i clienti che usano solo i servizi non a pagamento possono accedere alle lezioni. Solo le prime due puntate sono gratis, dovranno pagare poi una tariffa che varia in base al contenuto per accedere al corso completo. Una mossa simile all'offerta di audiolibri su Spotify, che offre agli utenti premium 15 ore di ascolto gratuite al mese.

Come spiega Jitani le lezioni possono essere sia viste, sia ascoltate, e ci saranno materiali supplementari come i Pdf. Non si potrà però pagare in app, a causa delle commissioni di transazione di Apple e Google. I corsi verranno acquistati sulla pagina web di Spotify. La piattaforma tratterrà una commissione sui corsi venduti, ma non ha rivelato la percentuale di guadagno.