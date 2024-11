SpaceX ha attivato i suoi propulsori per distruggere la Stazione Spaziale Internazionale

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Il veicolo spaziale cargo Dragon di SpaceX attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha acceso i suoi motori per 12,5 minuti. È il primo passo verso la distruzione della ISS. L'azienda di Musk entro il 2030 dovrà far deorbitare il laboratorio di ricerca e sarà necessaria una spinta considerevole per guidare in sicurezza la stazione nell’atmosfera nel posto giusto e al momento giusto. Come spiega SpaceX, è la prima volta che una capsula accende i suoi propulsori mentre è agganciata. "I dati raccolti da questa dimostrazione di rilancio e controllo dell'assetto saranno molto utili", ha spiegato Jared Metter, direttore dell'affidabilità dei voli di SpaceX.

A luglio la National Aeronautics and Space Administration ha assegnato a SpaceX un contratto da 843 milioni di dollari per costruire il "U.S. Deorbit Vehicle”. La navicella spaziale riporterà il laboratorio di ricerca nell’atmosfera terrestre dopo il ritiro nel 2030. “La stazione spaziale è un manufatto unico il cui valore storico non può essere sopravvalutato. La Nasa ha considerato questo aspetto nel determinare se qualsiasi parte della stazione potesse essere recuperata per la conservazione storica o l’analisi tecnica”, ha dichiarato la Nasa.

Gli ingegneri hanno spiegato che il laboratorio rimane strutturalmente solido, ma è necessario mettere in atto subito un piano per il suo eventuale smaltimento. Senza assistenza, rischierebbe di cadere sulla Terra senza controllo.

Il piano per distruggere la Stazione Spaziale Internazionale

La Nasa ha incaricato la società spaziale guidata da Elon Musk a giugno di sviluppare un "US Doerbit Vehicle". Il piano è di spingere il laboratorio fuori dall'orbita e farlo rientrare nell'atmosfera terrestre. SpaceX vuole utilizzare una navicella spaziale da carico Dragon potenziata per spingere il laboratorio orbitale.

La capsula sarà dotata di 46 propulsori Dragon, rispetto ai soli 18 della variante cargo, e avrà anche una "sezione del bagagliaio potenziata che ospiterà serbatoi di propellente, motori, avionica, generazione di energia e hardware termico studiati appositamente per portare a termine questa missione", ha spiegato Sarah Walker, direttrice della gestione della missione Dragon di SpaceX. La navicella spaziale è già stata utilizzata per inviare rifornimenti alla ISS dal 2012. SpaceX ha appena completato la 31a missione di rifornimento della NASA .

Le sonde spaziali sono puntate verso una località remota nel Pacifico, chiamata Point Nemo, si trova a più di 2.500 km dal pezzo di terra più vicino. L'obiettivo della Nasa è sostituire la ISS con stazioni spaziali private finanziando lo sviluppo delle aziende statunitensi attraverso il programma Commercial LEO Destinations (CLD).