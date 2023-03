Siamo pronti a mangiare le torte stampate in 3D? Gli ingegneri della Columbia University sono riusciti a produrre una cheescake assemblata e cotta da una macchina. Nel prossimo futuro il cibo stampato in 3D potrebbe arrivare in tavola.

A cura di Elisabetta Rosso

Un po’ come il chewing gum di Willy Wonka ne La Fabbrica di Cioccolato, quello che sa di zuppa, roast beef e torta ai mirtilli. “Il cibo stampato in 3D offre simili lampi di sapore” ha spiegato alla Cnn Jonathan Blutinger, ingegnere meccanico presso il Creative Machines Lab della Columbia Engineering. Con il suo team dentro i laboratori di ricerca è riuscito “sfornare” in 30 minuti una cheesecake vegana a sette ingredienti, assemblata e cucinata da una stampante 3D.

Erano già state prodotte scarpe, mobili, statue, ora gli ingegneri della Columbia University hanno alzato l’asticella. Dietro la fetta di torta ci sono anni di lavoro da parte di Blutinger e del suo team che hanno provato a sviluppare alimenti sempre più complessi, ora la macchina è in grado di gestire 18 ingredienti e stampare e cuocere il cibo contemporaneamente.

Come ha fatto una stampante 3D a cucinare una torta

Da tempo vengono utilizzate le stampanti per produrre cibo, c’è persino un'azienda che produce bistecche vegane 3D. Kyle von Hasseln, CEO di Sugar Lab e Currant 3D, società che lavora per produrre zuccheri con le stampanti, ha spiegato in una mail alla Cnn: "Il cibo stampato in 3D potrebbe essere dirompente per quanto riguarda la distribuzione di cibo legacy come lo erano i server regionali per il primo Internet".

La grande novità introdotta dalla ricerca della Columbia Engineering è che utilizza i laser per cuocere il cibo mentre viene stampato. "L'utilizzo dei laser può essere uno sviluppo importante", ha affermato von Hasseln, "perché il calore che forniscono può provocare un cambiamento di fase da pasta a solido. Questo cambiamento di fase è fondamentale per la cottura tradizionale”. Per quanto riguarda il gusto: "Ottieni queste onde che colpiscono il tuo palato in momenti diversi", ha spiegato Blutinger. "E questa è la parte davvero interessante del processo di stampa che puoi effettivamente localizzare i sapori nella cheesecake”. Quindi le stampanti 3D potrebbero anche modificare la percezione del cibo, inventando un nuovo modo di mangiare.

C’è però un problema. "Se questa (tecnologia) dovesse arrivare sul mercato, sarebbe come avere un iPod senza file MP3", ha aggiunto Blutinger, "quindi deve esserci un posto dove puoi scaricare ricette, creare i tuoi menù e trarre ispirazione per capire cosa puoi effettivamente fare con questa macchina affinché possa davvero decollare in grande stile."

Mangeremo cibo cucinato dalle macchine?

Ma siamo pronti a mangiare il cibo stampato in 3D? Secondo Blutinger non ancora. "C'è forse uno stigma associato a questa parola (stampa 3D). Di solito con la stampa si pensa a un processo industriale. Ma è importante rendersi conto che questo non è diverso dal cucinare normalmente, tranne che invece di tritare gli ingredienti e tutto il resto, la macchina in pratica lo sta solo assemblando in forma di pasta.” Non è così diverso da riscaldare un piatto nel microonde, gli ingredienti sono gli stessi bisogna solo capire come la cottura laser potrebbe cambiare la struttura molecolare degli ingredienti.

Oltre i pregiudizi, comunque, non sono ancora accessibili per essere utilizzate nelle cucine di casa. La stampante utilizzata dagli ingegneri della Columbia è costata 1000 dollari, laser esclusi. Il dottor Xiang Zhang, ricercatore presso il Massachusetts Institute of Technology che studia i dispositivi medici stampati in 3D, ha spiegato alla Cnn che le stampanti alimentari 3D potrebbero diventare un prodotto di consumo nei prossimi anni: “È necessario ridurre i costi a un livello accettabile per la maggior parte delle persone. E poi il cibo deve avere un sapore accettabile”.