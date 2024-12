Secondo Elon Musk i senzatetto non esistono: “In realtà sono solo zombie drogati”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Senzatetto: chi non ha un’abitazione, un alloggio, per indigenza, o perché l’ha perduto in seguito a calamità naturali o a distruzioni belliche. Questa la definizione di Treccani. Elon Musk, però la pensa diversamente. In un post su X ha infatti negato l'esistenza dei senzatetto riducendoli a un'orda di tossicodipendenti affetti da patologie mentali. Ha scritto: "Nella maggior parte dei casi, la parola ‘senzatetto' è una bugia, solitamente è un termine propagandistico per indicare tossicodipendenti violenti affetti da gravi malattie mentali".

Inutile dire che questa affermazione, oltre a non essere accurata, è anche pericolosa e rischia di sottostimare un problema sociale grave. Da tempo la sociologia analizza come la mancanza di alloggi a prezzi accessibili e la povertà dilagante riducano sempre più persone alla condizione di senzatetto. Non solo, un'affermazione del genere non può che stonare sulla bocca di una delle persone più ricche del mondo.

Le teorie sui senzatetto di Elon Musk

Da tempo Musk punta il dito contro i senzatetto e porta avanti una battaglia sulle strade di San Francisco. "Se cammini per le strade di San Francisco e di molti centri cittadini trovi molti senzatetto, ma è il termine sbagliato per definirli, sono zombie violenti e drogati‘", ha detto al conduttore di estrema destra Tucker Carlson durante una conversazione all'inizio di quest'anno. Su X si è anche scagliato contro "i crimini violenti" nelle città americane, "molte persone che conosco sono state gravemente aggredite".

Ha poi aggiunto: "San Francisco era una delle città più belle del mondo, e ora devi camminare sopra gli aghi della droga, le feci e i cadaveri". Nessuna citazione invece sulla mancanza di reti di sicurezza sociale e sulle iniziative abitative sottofinanziate a San Francisco.

Le reazioni degli utenti al post su X

Anche gli utenti sono rimasti scioccati dal post di Musk. "La parola senzatetto descrive la situazione finanziaria di qualcuno e la mancanza di una residenza", ha risposto un utente. "In che modo avrebbe a che hai appena detto per definire i senzatetto?"

"È facile giudicare per chi sta bene economicamente, ma compassione ed empatia sono segni di vera coscienza", ha scritto un altro utente . "Il trauma cammina tra noi in molte forme".

"Innanzitutto avendo lavorato con i senzatetto, quello che dice Elon non è vero, la stragrande maggioranza dei senzatetto non sono malati mentali o tossicodipendenti, hanno solo bisogno di un posto dove vivere", ha twittato un altro utente su X. "Elon non sta offrendo altre risposte solo critiche".

Secondo un rapporto del Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD) degli Stati Uniti, pubblicato a dicembre 2023, oltre 650.000 persone sono state almeno una notte senza un'abitazione, il numero più alto da quando il dipartimento ha iniziato a segnalare il problema nel 2007. Non solo, una grossa fetta di senzatetto negli Stati Uniti sono bambini, secondo il rapporto. Le persone senza fissa dimora hanno anche probabilità più alte di essere vittime di crimini violenti.