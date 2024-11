video suggerito

Se vuoi partecipare a un bando pubblico prima devi parlare con un'IA che si chiama Camilla L' obiettivo dell'avatar è aiutare i cittadini che sono interessati a partecipare ai bandi della Pubblica Amministrazione gestiti da Formez Pa. Camilla sarà attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

A cura di Elisabetta Rosso

Caschetto castano, una camicia bianca e un velo di trucco. Camilla è la nuova meta-human concierge della Pubblica Amministrazione italiana e da fine novembre risponderà a tutte le domande relative ai bandi per i concorsi del Dipartimento Funzione Pubblica, aperti e in gestione a Formez.

L'intelligenza artificiale potrebbe semplificare la ricerca da parte dei cittadini che hanno dubbi sui bandi, invece di cercare sul sito tra le pagine informative basterà porre la domanda all'assistente virtuale. "Questa soluzione permetterà alle persone interessate di ottenere delle riposte o dei chiarimenti rispetto ai bandi di concorso attivi, in qualunque momento della giornata, 7 giorni su 7, affiancando gli operatori dell’assistenza Formez", ha spiegato il direttore di Csi Piemonte, Pietro Pacini.

"Questo per noi è un passo davvero significativo nel nostro impegno per rendere i servizi pubblici sempre più accessibili e alla portata di tutti, sfruttando le migliori tecnologie disponibili”.

Come funzionerà l'assistente virtuale della PA

L'avatar è stato progettato da CSI Piemonte e il suo obiettivo è quello di aiutare i cittadini che sono interessati a partecipare ai bandi della Pubblica Amministrazione gestiti da Formez Pa. L'assistente è stata addestrata con i dati e le informazioni dei bandi e delle FAQ già messe a disposizione da Formez.

Il tempo di risposta varierà da 8 secondi a un massimo di 25, in base alla domanda. Camilla sarà attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, in caso di errore tecnico o se non fosse in grado di rispondere a una domanda specifica, l'avatar suggerirà di rivolgersi all'assistenza di Formez.

La nuova assistente non è esenti da rischi, le "allucinazioni" dell'intelligenza artificiale sono comuni, anche i modelli più avanzati in circolazione spesso producono risposte sbagliate o fuorivianti.

Quando sarà attiva Camilla e di cosa si occuperà

L'assistente virtuale della Pubblica Amministrazione sarà resa disponibile a partire dalla seconda metà di novembre, ma in fase sperimentale. Potrà fornire informazioni per i concorsi gestiti da Formez Pa in base alle informazioni sui bandi disponibili e sulle FAQ. Migliorerà man mano con le domande degli utenti.

Il modello di apprendimento è infatti basato sul “continuous improvement”, che permetterà un miglioramento progressivo dell'assistente virtuale.

Non solo, l'obiettivo è rendere disponibile Camilla anche per chiederle informazioni ex post. Se all'inizio potrà solo rispondere alle domande relative all'iscrizione o ai prerequisiti richiesti dai bandi, con il tempo potrebbe anche fornire informazioni per esempio sul posizionamento di un candidato che ha partecipato al bando.