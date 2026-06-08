Schermata Polyfill sulle Smart TV, la colpa è di un servizio del digitale terrestre: la spiegazione di Samsung

Samsung è intervenuta a rassicurare i propri clienti riguardo la schermata blu comparsa su alcuni modelli di Smart TV. L’azienda ha smentito ogni malfunzionamento: l’anomalia è legata ai servizi interattivi forniti da alcuni canali locali del digitale terrestre.

Dopo le numerose segnalazioni degli utenti, Samsung ha fornito un chiarimento ufficiale riguardo alla schermata blu con la dicitura "Polyfill.io" che nei giorni scorsi aveva interessato alcuni modelli di Smart TV del marchio coreano. L'anomalia aveva suscitato una certa preoccupazione tra i possessori dei televisori coinvolti, anche perché il pop-up restava sovrapposto alle immagini, rendendo difficile la normale visione dei programmi.

Il problema si manifestava durante la sintonizzazione di alcuni canali del digitale terrestre e mostrava una finestra che richiedeva l'inserimento di credenziali di accesso mai configurate. Polyfill è un software utilizzato in ambito web per garantire la compatibilità di siti e applicazioni con dispositivi meno recenti, ma che in passato era finito al centro di un grosso problema di sicurezza informatica. Questo ha senz'altro contribuito ad accrescere l'allarme tra gli utenti.

La spiegazione di Samsung

In realtà, dalle prime ricostruzioni, l'ipotesi di un attacco hacker o di un malware installato sui televisori era apparsa poco probabile. L'attenzione degli esperti si era concentrata piuttosto sulla tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), il sistema che integra il tradizionale segnale televisivo con contenuti e servizi interattivi distribuiti attraverso Internet. Il nuovo comunicato di Samsung ha confermato questa ricostruzione:

"In relazione alle recenti segnalazioni riguardanti la comparsa di una schermata pop-up legata al dominio "Polyfill.io" su alcuni modelli di Smart TV, Samsung Electronics Italia precisa che l'anomalia riscontrata non è imputabile ad un malfunzionamento del prodotto", si legge nella nota. "Samsung conferma che l'anomalia si è verificata sul servizio HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) trasmesso su alcuni canali locali sul digitale terrestre nella regione Lombardia".

La criticità non sembra però ancora risolta: "Samsung applica il più recente standard per la gestione dei servizi HbbTV ed è in contatto con il fornitore del servizio trasmesso per offrire la propria collaborazione per una rapida soluzione al problema. Nel frattempo, i possessori di TV Samsung che desiderano disattivare questo servizio possono contattare i canali di assistenza Samsung".

Cos'è l'HbbTV e a cosa serve

Attraverso l'HbbTV, le emittenti possono offrire applicazioni, contenuti on demand, replay dei programmi, servizi informativi e altre funzionalità accessibili direttamente dal televisore connesso alla rete. Quando un canale attiva questi servizi, la TV carica automaticamente una piccola applicazione web sviluppata dall'emittente. Un eventuale errore nella configurazione o nei contenuti distribuiti può quindi generare comportamenti anomali come quello osservato nei giorni scorsi. Samsung Electronics Italia ha ora confermato questa interpretazione.