Schermata blu “Polyfill” sta bloccando le Smart TV Samsung: cos’è e come risolvere il problema

Un pop-up blu con il codice “Polyfill” sta bloccando le Smart TV Samsung. L’anomalia sembra essere legata ai servizi interattivi HbbTV delle emittenti. Spegnare il dispositivo o cambiare canale non serve ad eliminare il problema: per eliminare la schermata è necessario intervenire dalle impostazioni dell’apparecchio, disattivando temporaneamente il servizio responsabile del malfunzionamento.

Una strana schermata, comparsa all'improvviso e senza alcun motivo apparente, sta impedendo a molti italiani di guardare normalmente la televisione. Si tratta di un pop-up blu che riporta un codice "Polyfill" e richiede l'inserimento di nome utente e password. Il problema sembra riguardare solo chi possiede una Smart TV Samsung e in molti casi l'ingombrante finestra rimane sovrapposta all'immagine televisiva anche dopo il cambio canale o il riavvio del dispositivo. L'inconveniente si manifesta soprattutto durante la visione di alcuni canali del digitale terrestre. Per ora non sono ancora state fornite spiegazioni certe da parte dell'azienda coreana, ma l'anomalia non sembra causata da un virus o da un attacco hacker. All'origine del disservizio ci sarebbe piuttosto un errore di configurazione legato alla piattaforma che gestisce i servizi interattivi utilizzati dalle emittenti televisive

Cos'è il codice Polyfill

In ambito web, un "polyfill" è un componente software che serve ad aggiungere funzioni moderne ai sistemi o ai browser meno aggiornati. Spiegato in parole molto semplici, questo frammento di codice controlla che un programma sia in grado di supportare una determinata funzione. In caso di risposta negativa, questo strumento interviene per "tradurre" o aggiungere nuovi comandi in modo che possano essere compresi anche dai browser meno recenti. Per anni il dominio Polyfill.io è stato utilizzato per aggiungere i codici JavaScript mancanti ai vecchi dispositivi per consentirne il corretto funzionamento.

Nel tempo, però, questo servizio è finito al centro di discussioni sulla sicurezza, soprattutto dopo cambi di gestione del dominio e segnalazioni relative al rischio di modifiche non autorizzate agli script distribuiti. Nel 2024, per esempio, Polyfill venne infettato da un malware che si diffuse su oltre 100.000 siti, causando disservizi e re-indirizzamenti a pagine di truffe online.

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Nel caso delle TV Samsung al momento non esistono però conferme ufficiali di compromissioni del sistema. La criticità sembra collegata piuttosto a contenuti caricati da alcuni servizi esterni che vengono utilizzati dalle emittenti.

Perché è comparsa la schermata blocca TV: la possibile spiegazione

Per ora non sono state diffuse spiegazioni dall'azienda. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, però, il nocciolo del problema potrebbe risiedere nell'Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV), la tecnologia che integra il segnale televisivo tradizionale con i contenuti interattivi via Internet, permettendo alle emittenti tradizionali (come Rai e Mediaset) di offrire replay, informazioni aggiuntive o servizi interattivi caricando gli elementi web direttamente sulla Smart TV.

Il sistema funziona come un browser integrato: quando un canale lo attiva, il televisore scarica automaticamente componenti HTML e JavaScript da server remoti. Se questi contenuti presentano però degli errori, non sono più disponibili o sono stati modificati, il risultato può essere la comparsa di schermate anomale come quella che gli utenti stanno segnalando sul forum di Samsung.

Come risolvere il problema

A causare il maggiore disservizio per gli utenti è il fatto che il pop-up sembra impossibile da rimuovere. Diverse persone hanno raccontato di aver eseguito tutti i rimedi più classici – dal buon vecchio "spegni e riaccendi", fino al reset del sistema – senza però ottenere alcun risultato. Ciò accade perché la schermata non è riprodotta dal dispositivo in sé, ma viene ricaricata ogni volta che si accede al canale che richiama il contenuto HbbTV difettoso.

Per il momento la soluzione più efficace sembra essere la disattivazione completa di HbbTV dalle impostazioni del televisore. La voce da cercare è "Impostazioni trasmissione". Qui occorre andare su "Trasmissioni avanzate" e poi togliere la funzione nelle "Impostazioni HbbTV". Una volta disabilitato lo standard interattivo, la TV smette di caricare i contenuti web delle emittenti e la schermata non si ripresenta. Così facendo si perdono alcune funzioni extra, come i vari servizi interattivi e contenuti on demand legati al digitale terrestre, ma almeno si può fruire della normale programmazione televisiva senza un blocco blu a ostruire la visione.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dei produttori o dei fornitori dei servizi coinvolti, la raccomandazione resta quella di non inserire alcuna credenziale nel pop-up e di mantenere aggiornato il firmware del televisore.