Questo robot a sei zampe è in grado di sciare

A cura di Lorena Rao

Il team di ricercatori della Shanghai Jiao Tong University ha pubblicato una serie di foto e video per presentare l'ultimo lavoro: un robot dotato di sei zampe in grado di sciare come gli atleti olimpionici. Questo, almeno, è l'obiettivo finale, ma per adesso sono stati effettuati test solo su piste per principianti e intermedie. Durante queste prove, il robot ha dimostrato di saper mantenere l'equilibrio in piedi, di girare ed evitare ostacoli e in percorsi da 400 metri con una pendenza di 18 gradi, la sua velocità raggiunge i 10 metri al secondo. In generale nei test il robot ha mostrato un'elevata "flessibilità e agilità", affermano i ricercatori sul sito ufficiale dell'università. Le due zampe centrali gli consentono inoltre di poter afferrare e mantenere oggetti: nel caso di gare sciistiche il loro scopo sarebbe il mantenimento dei bastoncini da sci.

"Il robot ha terminato compiti tra cui corsa, svolta, pianificazione del percorso, deviazione degli ostacoli e interazione uomo-robot attraverso il rilevamento intelligente e il controllo della frenata", hanno riferito i ricercatori, tra cui compare anche l'ingegnere meccanico Gao Feng. In futuro il team ritiene che il robot sarà in grado di competere in gare di sci robotico, ma anche di pattugliare le montagne e dare supporto con i salvataggi nella neve. Un passo ulteriore per la robotica nell'ambito dei soccorsi, settore in cui figurano progetti come iCub, robot in stile Iron-Man sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

Per quanto nobile sia il proposito dei salvataggi in caso di disastri naturali, il robot della Shanghai Jiao Tong University ha come obiettivo principale la competizione in gare di sci robotico. Un esperimento che si inserisce nel clima delle Olimpiadi Invernali di Pechino, che avranno inizio il prossimo 4 febbraio: il progetto fa infatti parte del programma nazionale "Olimpiadi invernali con scienza e tecnologia".

"Dopo le Olimpiadi invernali, combinando tecnologie come 5G e wireless, questo robot può essere utilizzato nei giochi di sport meccanici tramite telecomando" spiegano i ricercatori. "Questo può dare il via a un nuovo modello di macchina elettronica sportiva e formare un trend di intrattenimento caratterizzato dalla tecnologia per i giovani amanti dello sci". Un robot che guarda dunque al futuro dell'intrattenimento e del ​​concetto di simbiosi uomo-computer.