video suggerito

Questo ristorante non esiste davvero, ma tutti vogliono andarci: lo chef è l’IA Questo ristorante ha raggiunto su Instagram i 75.000 follower grazie a foto di piatti molto appetitosi. Alcuni scatti sono così perfetti da non sembrare veri. Difatti non lo sono: è tutta un’invenzione generata dall’Intelligenza artificiale (IA). Il ristorante stesso è uno scherzo, eppure ci sono cascati in migliaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

ETHOS | Foto dal profilo Instagram del finto ristorante

Bouquet di alette di pollo, croissant a forma di dinosauro o ippopotamo, una cheesecake con sopra un pezzo di alveare e una pizza con la faccia di Pikachu. Che il cibo sia uno dei protagonisti indiscussi dei social è un dato di fatto, ma non tutto quello che vediamo è vero e questo ristorante fantasma su Instagram ne è la prova più evidente.

Da quello che si legge sul suo account officiale, il ristorante Ethos si troverebbe a Austin, in Texas, e dalle foto postate, i suoi piatti sembrano davvero fantastici, forse un po' troppo. Vanta infatti 75.000 follower.

L'unico modo per toglierci ogni dubbio, sarebbe visitarlo di persona, peccato che nella bio non c'è nessun indirizzo fisico e non si riesce a trovarlo nemmeno cercando il ristorante su Google. C'è solo il link a un sito internet, dovrebbe essere quello del ristorante: dall'apparenza sembra possibile prenotare, ma la sorpresa è dietro l'angolo.

Leggi anche Sono entrata per la prima volta in un social senza esseri umani: mi sono sentita terribilmente sola

La storia del ristorante fantasma

Dopo aver visto le decine di foto di piatti incredibili, molti utenti hanno provato a prenotare sul sito a cui rimanda il link in bio. Il sito sembra realistico, con tanto di descrizione della filosofia del ristorante, del suo menu e una galleria che ripropone per l'ennesima volta piatti degni di uno stellato. Quando l'acquolina è ormai alle stelle, l'aspirante cliente prova a verificare la disponibilità sulla sezione apposita, qualche secondo di caricamento: dalla pagina bianca appare la gif di un ragazzo che riceve uno schiaffo in pieno volto.

Il ristorante non esiste, è tutto uno scherzo. Ovviamente neanche i piatti esistono: per la maggior parte, basta guardarli qualche secondo prima di essere assaliti dal dubbio che si tratti di creazione dell'Intelligenza Artificiale. Vi lasciamo qui una nostra guida su come riconoscere le immagini create dall'IA. Per avere una risposta più certa, si possono inoltre usare i diversi software gratuiti disponibili online che premettono di riconoscere un'immagine generata dall'Ia.

Le foto generate dall'IA

Fanpage.it lo ha testato con alcune foto presenti sulla pagina Instagram del ristorante fantasma, due tra le meno credibili (il croissant a forma di dinosauro e il bouquet di alette) e due delle più verosimili (uno dei tanti hamburger e la pizza con Pikachu). L'esito è sempre lo stesso: tutte le immagini sono state generate dall'IA.

Il New York Post spiega che quando un giornale locale, Austin Monthly, ha provato a contattare i proprietari dell'account, ha ricevuto una risposta molto asettica che non è scesa nel dettaglio della questione. Ma, al di là di quali fossero le intenzioni dei creatori di Ethos, è interessante, e in parte inquietante, notare come un ristorante totalmente inventato abbia raggiunto i 75.000 di follower.