Questo è un mouse-origami, si piega come un foglio di carta ed è perfetto per chi viaggia È spesso 4,5 millimetri e pesa 40 grammi, si ripiega in un secondo e ha un batteria intergrata che può durare fino a tre mesi.

A cura di Elisabetta Rosso

Sembra un origami e in realtà è un mouse. Resistente, pieghevole e facile da muovere. Occupa pochissimo spazio e ha una batteria integrata che dura tre mesi. Si chiama Air.0 ed è stato creato dal product designer di Hong Kong Horace Lam. È pensato per chi lavora fuori dagli uffici, si sposta, viaggia e vuole avere la comodità del mouse a portata di mano, bypassando il touchpad.

Ha una velocità di tracciamento fino a 30 pollici (762 mm) al secondo ed è compatibile con dispositivi Apple, Android e Windows basta connetterlo attreverso il Bluetooth. Si ripiega su sé stesso appiattendosi, proprio come gli origami giapponesi.

Il mouse Air.0 ha una serie di linee di piegatura pre-segnate, che permettono di passare da un mouse piatto a un mouse tridimensionale standard in modo semplice, grazie a un magnete mantiene la sua struttura 3D quando viene utilizzato. È disponibile in 12 colori diversi e ricoperto da una pelle vegana impermeabile e resistente.

Leggi anche La Casa Bianca ha pubblicato la sua prima carta dei diritti per l'intelligenza artificiale

Come è fatto il mouse Air.0?

Pesa solo 40 grammi. Quando è appiattito, misura 4,5 millimetri di spessore, c'è solo un piccolo rigonfiamento su un'estremità che ospita il sensore ottico e l'hardware Bluetooth wireless alti circa 10 millimetri. Gli interruttori meccanici a corsa minima vengono utilizzati per i pulsanti sinistro e destro del mouse di Air.0, mentre, in mezzo, la striscia sensibile al tocco consente lo scorrimento. Sul lato inferiore presenta anche quattro angoli in plastica rinforzata con una finitura liscia in modo che il mouse possa scivolare facilmente sulle superfici.

Può durare fino a tre mesi, quando si scarica basta attaccarlo a un cavo USB-C. Con la modalità ricarica rapida, con un minuto di connessione è possibile usarlo tre ore di fila. Al momento si può ordinare: il mouse Air.0 infatti è un prodotto crowdfunded e i suoi creatori stanno finanziando il progetto attraverso una campagna Kickstarter. Proprio per questo se lo si acquista prima della distribuzione ufficiale è possibile averlo al prezzo di 49 dollari, al dettaglio costerà 69. Se il progetto andrà a buon fine e non ci saranno ritardi dovrebbe arrivare a marzo del prossimo anno.