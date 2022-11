Questo doveva essere il primo smartphone Android (è stato progettato prima del lancio di iPhone) Gli ingegneri di Android si stavano preparando al lancio di HTC Sooner cinque mesi prima del debutto di iPhone.

Schermo touchscreen da 3,2 pollici, tastiera qwerty ad estrazione e svariati tasti per coprire funzioni diverse. Ma soprattutto un’anima inedita: Android 1.0. Il primo smartphone mai prodotto con sistema operativo Android è l’HTC Dream, lanciato nel settembre del 2008 nel tentativo (mal riuscito) di competere con i primi modelli di iPhone. Negli ultimi giorni il co-fondatore di Android Rice Miner ha riscritto però la storia. Nei piani originali il primo smartphone Android non doveva essere HTC Dream.

Miner ha rivelato su Twitter i progetti di HTC Sooner, un dispositivo che doveva essere pronto cinque mesi prima del lancio di iPhone. I suoi progetti infatti erano allo studio degli ingegneri di Android già nei primi mesi del 2007. Il design è molto più aggressivo di HTC Dream: il dispositivo basa su tinte nere e verde acido, anche qui c’è una tastiera qwerty a scomparsa ma i tasti sono solo quattro, tutti uguali. A questi si aggiunge una rotella simile a quella degli iPod.

“Il nostro obiettivo era battere Microsoft”

Android Inc. non è un progetto nato tra gli uffici di Mountain View. Google ha acquistato questa società nel 2005 quando, spiega Miner su Twitter, i protagonisti nel mercato dei sistemi operativi per smartphone erano molto diversi da adesso: “La nostra preoccupazione nel 2005 non era Apple ma Microsoft che aveva lanciato Windows Mobile”. Il sistema operativo di Microsoft, poi diventato Windows Phone, è morto ufficialmente nel dicembre 2019, quando la casa madre ha terminato il supporto.