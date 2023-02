Questo dispositivo con le labbra di silicone può inviare e ricevere baci a distanza Sul sito di e-commerce cinese TaoBao ci sono parecchi dispositivi di questo tipo in vendita: il prezzo si aggira ovunque attorno ai 41 dollari. Si può usare in coppia oppure si possono registrare i propri baci e scaricare quelli di altri utenti.

A cura di Valerio Berra

Il Global Times è uno dei principali tabloid della Cina, ed è controllato dal Partito Comunista Cinese. Tra gli articoli e gli editoriali della sua home page, concentrati per la maggior parte sui rapporti con gli Stati Uniti, ha pubblicato anche la storia di un dispositivo che sta facendo particolarmente discutere i social. Il nome non compare mai, si parla solo di un “kissing device”, un dispositivo in grado di riprodurre a distanza gli stessi movimenti di un bacio. L'idea è nata da Jiang Zhongli, studente della Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology, un’università che si trova nella parte più orientale della Cina.

Questa invenzione nasce per aggiustare un problema pratico, come ha spiegato Jiang Zhongli: “Durante l'università avevo una relazione a distanza con la mia ragazza. L'unico modo per tenerci in contatto era lo smartphone. Ecco da dove è nata l'ispirazione per questo dispositivo”.

TAOBAO.COM | Le immagini dei dispositivi in vendita per baciarsi a distanza

Come inviare un bacio a distanza

Jiang Zhongli ha spiegato che con tutto questo interesse spera di trovare qualcuno disposto a produrlo su larga scala. Al momento il dispositivo si presenta come una bocca realizzata in silicone che si collega direttamente allo smartphone. Questa bocca artificiale può riprodurre i movimenti e le pressioni di un bacio vero. Ma non solo. Può anche registrare un bacio e inviarlo a un altro dispositivo. L’uso ottimale sarebbe in coppia, in questo modo i due amanti possono scambiarsi baci a distanza ma dall’applicazione è possibile anche registrare i propri baci e condividerli con altri utenti.

Dalle immagini che circolano su Reddit non sembrano esserci differenze tra bocche pensati per uomini e bocche pensate per donne. Secondo la Cnn l’applicazione di questo dispositivo permetterebbe di accedere anche alla funzione Kissing Square in cui condividere i propri baci con utenti sconosciuti. Abbiamo controllato sul market cinese TaoBao e in effetti sono in vendita diversi di questi dispositivi, tutti con un prezzo che si aggira attorno ai 41 dollari.