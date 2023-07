Queste sono le ultime immagine girate dal Titan? Cosa sappiamo del video virale Su TikTok è diventato virale un video che mostra gli ultimi secondi dell’equipaggio imbarcatosi sul Titan il 18 giugno. I campanelli d’allarme sono evidenti: nessuna delle immagini è autentica.

A cura di Valerio Berra

Il turismo nero esiste anche sui social. A fine giugno gli occhi dei media occidentali si sono concentrati sulla storia del batiscafo Titan disperso durante un viaggio di esplorazione sul relitto del Titanic. Prima si è temuto che il Titan fosse incagliato vicino al relitto del Titanic, poi è arrivata la notizia che ha chiarito come il mezzo era imploso: la struttura è collassata sotto pressione dell’acqua. In tutto questo sui social sono comparse parecchie fake news scritte da chi ha cercato con notizie improbabili di ottenere visibilità da questa vicenda. Un esempio è il falso ritrovamento del gamepad prodotto dalla Logitech e utilizzato per guidare il mezzo.

Questa volta a diffondersi su TikTok è un video che vuole mostrare gli ultimi frammenti di immagini registrate all’interno del Titan, prima dell’implosione. Il video ha già segnato oltre 18 milioni di visualizzazioni e ha superato i 409.000 like. Già dal titolo, dalle parole e dall’account che l’ha diffuso capiamo che c’è qualcosa che non funziona.

Perché il video sul Titan è una fake news

Il video è stato pubblicato dall’account TikTok ayshanepal, un profilo che pubblica video abbastanza casuali su disastri naturali. Nelle ultime settimane si è concentrato in modo particolare sul Titan e sul Titanic, pubblicando video ripescati da qualsiasi canale. In quello diventato virale sugli ultimi secondi del Titan si legge nella descrizione: “Finalmente il filmato all’interno del sommergibile di OceanGate”. Anche il titolo scritto sopra il video è allusivo, mentre gli hashtag rimando direttamente al Titan.

Nelle immagini si vede un batiscafo in immersione vicino a un relitto ma non serve molto per capire che non ci troviamo davanti a delle immagini registrate nel Titan. La prima smentita arriva semplicemente dalle condizioni in cui il Titan è stato distrutto e ritrovato. È molto difficile che dopo un’implosione così forte sia sopravvissuta una scheda di memoria.

La seconda arriva dall’equipaggio. Nel video proposto su TikTok sembrano alternarsi due equipaggio a bordo, nessuno dei quali corrisponde effettivamente a quello che effettivamente era presente sul Titan. Nemmeno il batiscafo è lo stesso. Le pareti, l’orlo, le luci e la struttura non corrispondono assolutamente alle immagini degli interni del Titan che venivano mostrate sui canali della compagnia OceanGate. Prima che oscurassero tutti i loro contenuti.