Cosa si vede nei viaggi con il sottomarino vicino al relitto del Titanic, tutte le immagini Sul canale YouTube di OceanGate Expeditions ci sono ancora le tracce dei vecchi tour organizzati a bordo del sottomarino Titan sulle tracce del Titanic. Il sottomarino si muoveva tutto intorno al relitto, mostrando cosa resta di uno dei più grandi naufragi della storia.

A cura di Valerio Berra

OCEANGATE EXPEDITION | Un frame del video pubblicato su YouTube

Il sito della compagnia OceanGate Expeditions dedicato alle esplorazioni vicino al relitto del Titanic non è più raggiungibile. Nelle ultime ore quando si prova ad accedere si riceve sempre lo stesso messaggio: “Service Unavailable”. Da ieri il loro sottomarino Titan e l’equipaggio di cinque persone a bordo hanno interrotto le comunicazioni. Dovevano scendere nelle profondità dell’Oceano Atlantico, a circa 3.800 metri, avvicinarsi al relitto del Titanic e poi cominciare la sua esplorazione. Un ‘immersione da otto ore, in un viaggio nel Nord dell’Oceano Atlantico da otto giorni.

Le immagini del relitto durante i viaggi in sommergibile

Se il sito della spedizione sul Titanic sembra oscurato, il resto del portale della compagnia di esplorazione è ancora visibile. E soprattutto sono visibili i suoi contenuti su YouTube. Qui si trovano i riassunti dei tour sul relitto del Titanic che avrebbero dovuto fare le persone a bordo del sottomarino Titan. Le riprese si muovono sopra e accanto al relitto. Si fermano sulle strutture erose dall’acqua, incrostate di fango o pieni di forme di vita marina. Non sono molte quelle che riescono a sopravvivere al buio e alla pressione di queste profondità. Condizioni che stanno rendendo molto difficili le ricerche del sottomarino.

OCEANGATE EXPEDITION | Gli oblò del Titanic

OCEANGATE EXPEDITION | Uno passaggio ravvicinato dell’imbarcazione

Il video del tour sottomarino al relitto del Titanic

Ci sono diversi video delle esperienze a bordo del sottomarino Titan. Alcuni sono montaggio da qualche minuti, altri, come quello che vi lasciamo qui sotto, sono video più lunghi, anche da 20 minuti che mostrano tutti gli elementi del viaggio. La grafica in alto chiarisce anche la posizione del sottomarino rispetto al relitto. Non solo. Sempre sul canale YouTube di OceanGate Expeditions ci sono anche tutte le immagini della fase prima dell’immersione, del viaggio e degli interni del sottomarino che ora i soccorsi stanno cercando sul fondo dell’oceano.