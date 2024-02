Queste sono le 10 professioni più cercate in Italia: i dati di LinkedIn Secondo Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn per l’Italia, ci sono 10 professioni che stanno crescendo tra le richieste delle aziende. LinkedIn non copre tutto il mondo del lavoro ma i suoi dati possono essere comunque un buono spunto per capire da che parte si sta muovendo il mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Alcune sono parecchio nuove, altre discretamente antiche. LinkedIn è il social network dedicato al mondo del lavoro e il suo country manager per l’Italia Marcello Albergoni ha diffuso, come spesso succede, la lista delle professioni che in questo momento sono più cercate dalle aziende: “Abbiamo raccolto i dieci lavori emergenti, cioè con la crescita maggiore negli ultimi cinque anni”. Ovviamente nell'elenco compaiono anche i lavori legati all'intelligenza artificiale, una tecnologia che sarà tra le protagoniste di questo mercato nei prossimi anni.

L’elenco è stato fornito da Albergoni in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo i dati diffusi da LinkedIn Italia i profili aperti nel nostro Paese su questa piattaforma sono 19 milioni. I dati diffusi con il Digital Service Act per il 2023 dicono però un’altra cosa. Gli utenti unici attivi al mese sono circa 5 milioni. Circa gli stessi dichiarati da X (fu Twitter). Qui trovate un report con tutti i numeri dei social in Italia.

Quali sono le professioni che vengono cercate su LinkedIn

L’elenco delle 10 professioni più cercate in Italia secondo LinkedIn deve essere letto prendendo in considerazione un po’ di fattori. Il primo è che LinkedIn funziona bene per certe professioni ma è quasi inutile per altre. Di conseguenza le aziende che si trovano su LinkedIn e quindi i professionisti che vengono cercati non comprendono tutto il mercato del lavoro. Di questo è consapevole anche Albergoni:

“In origine questa era una piattaforma per “consulentoni” e sviluppatori, poi si è allargata ed è arrivata a coinvolgere anche il mondo del commercio e della grande distribuzione, con ricerche di addetti ai magazzini o alle casse. Ora cerchiamo di convincere le aziende, le università e le scuole a mettersi in mostra, per completare il panorama del lavoro”.

L’elenco delle professioni più cercate in Italia

Al netto di queste premesse, le professioni più cercate su LinkedIN per il mercato italiano sono:

Addetto allo sviluppo commerciale

Ingegnere dell'intelligenza artificiale

Analista Soc

Sustainability specialist

Cloud engineer

Data engineer

Responsabile acquisti

Cyber security engineer

Consulente cloud

Fiscalista