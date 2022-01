Quest’auto può cambiare colore in meno di un secondo Presentata al CES di Las Vegas sta meravigliando i presenti, ma non è ancora chiaro se e quando arriverà effettivamente sul mercato.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il CES di Las Vegas è l'evento tecnologico più importante dell'anno durante il quale vengono però annunciati prodotti e innovazioni relative al settore automobilistico. Non stupisce dunque che Bmw abbia scelto il palcoscenico della kermesse statunitense per presentare la sua ultima novità: una carrozzeria dal colore cangiante capace di passare dal bianco al grigio scuro con la pressione di un pulsante e in poche frazioni di secondo, cambiando completamente l'aspetto del veicolo sul quale è applicata.

In Nevada la casa tedesca si è recata principalmente per presentare il suo nuovo SUV elettrico iX M60, ma come avviene alla maggior parte delle aziende presenti al CES ha approfittato dei riflettori puntati per anticipare una tecnologia in lavorazione e non ancora sul mercato. La carrozzeria in questione appartiene infatti applicata un modello elettrico del gruppo modificato appositamente per l'occasione e mostrato nello spazio esterno dello stand Bmw della fiera; nei video pubblicati online dagli utenti il veicolo passa da una colorazione grigio scura a una completamente bianca in un baleno, e si mostra in grado di cambiare più volte colore nel giro di pochi secondi.

Le battute sui social intorno a questa tecnologia si sono sprecate, a cominciare da chi ha parlato di mezzi che diventeranno irriconoscibili per le forze dell'ordine, ma la realtà è che del sistea di colorazione cangiante impiegato da Bmw ancora non si sa nulla, compreso se e quando arriverà effettivamente sul mercato. Il gruppo non ha neppure chiarito quale sia la tecnologia alla base del prototipo – secondo gli osservatori potrebbe trattarsi di una vernice ma anche di sofisticati display. Quale che sia il caso, lo studio di produzione specializzato Out of Spec Studios, presente a Las Vegas, ha fatto notare che il sistema impiegato è estremamente sensibile alle temperature troppo alte e troppo basse. Se insomma davvero Bmw ha intenzione di utilizzare colorazioni cangianti per le sue prossime auto, dovrà prima di tutto risolvere questo problema onde evitare proteste generalizzate da parte degli acquirenti.