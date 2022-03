Quest’app ti dice quanto costa la benzina nei distributori (in tempo reale) L’aumento del prezzo del carburante ha messo in difficoltà molti italiani, che in questi giorni stanno cercando il distributore più economico dove fare rifornimento. Con PrezziBenzina la ricerca diventa facile e immediata.

A cura di Marco Paretti

In questi giorni il prezzo della benzina è diventato uno degli argomenti più discussi insieme alla guerra in Ucraina. L'aumento del costo del carburante ha messo in difficoltà molte famiglie, che improvvisamente si sono trovate a dover gestire prezzi che sono arrivati fino a 2,3 euro per litro di benzina e diesel. Per questo è diventato fondamentale trovare quale pompa di benzina è in grado di offrire il prezzo più vantaggioso, una pratica che non necessariamente ci costringe a girare alla ricerca della tanto agognata pompa economica (anche perché in quel caso si sprecherebbe solo carburante), ma che può sfruttare una semplice app: PrezziBenzina.

Il suo funzionamento è estremamente semplice ma molto efficace: basta scaricare l'app, disponibile su Android, iOS oppure dal sito web previa registrazione, e aprirla per scoprire la lista dei benzinai nelle vicinanze. Si può visualizzare la mappa con tutti i prezzi delle stazioni di rifornimento vicine (o lontane, se state programmando un viaggio), guardare una lista in ordine di distanza oppure visualizzare la lista di stazioni dalla più economica alla più costosa. In questo momento, per esempio, scopriamo che la più economica è a 7,8 chilometri dalla redazione e ha un costo di 1,9 euro per litro.

L'applicazione offre prezzi aggiornati in tempo reale proprio dagli utenti: aprendo le schermate dedicate alle singole stazioni di servizio, infatti, oltre a elementi come orari di apertura e altre informazioni utili è possibile segnalare il prezzo attuale sia per quanto riguarda la benzina che per quanto riguarda il diesel, con ovviamente la possibilità di specificare quanto costa il self service e quanto il servito. È infine possibile visualizzare il prezzo di GPL e Metano e persino impostare alcuni filtri come il pagamento con carte, l'accettazione di tessere e la compatibilità con determinate tipologie di veicoli. L'app è gratuita e disponibile in tutta Italia, ma speriamo di non doverla usare ancora per molto tempo: nel frattempo il Governo ha deciso di abbassare il prezzo della benzina di 25 centesimi.