Questa copia di “Harry Potter e la pietra filosofale” è stata venduta per oltre 12.000 euro Su eBay le prime edizioni di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sono molto cercate dai collezionisti. Una prima edizione inglese in buone condizioni può essere venduta a 25.000 euro. Lo stesso vale per le prime edizioni italiane, anche se i prezzi sono più bassi: al massimo si arriva, come prezzo di vendita, a 3.400 euro.

A cura di Valerio Berra

Il mondo del collezionismo si basa su un concetto elementare del mercato. Più un oggetto è richiesto, più aumenta di valore. Poco importa se quell'oggetto anni fa fosse stato venduto per pochi centesimi, o magari sia un po’ rovinato o se ne possa trovare una nuova versione in condizioni perfette a pochi euro. L’esempio migliore sono sempre i francobolli: oggetti nati per essere strappati, leccati e usati in fretta che invece oggi possono valere milioni di euro. Negli ultimi giorni questo processo di rivalutazione ha investito una copia di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo volume della saga che ha trasformato la storia scritta da J. K. Rowling in uno dei più grandi casi editoriali di questo secolo.

L’asta da record nel Regno Unito

La copia di Harry Potter e la Pietra Filosofale che si è meritata anche un articolo di BBC News è stata venduta per 10.500 sterline, oltre 12.000 euro. La vendita è avvenuta in una casa d’aste con sede a Lichfield, nel Regno Unito. Sempre secondo la BBC questa copia faceva parte di un lotto di 500 copie stampate per la prima edizione. Non solo. Pubblicato nel 1997, questo volume specifico sarebbe stato inviato alla biblioteca di Wolverhampton, città che si trova vicino a Birmingham.

Il libro è stato poi acquistato da un collezionista privato, è andato perso in un trasloco ed è stato ritrovato solo dopo la morte del proprietario. A recuperarlo e portarlo alla casa d’aste, è stata la famiglia. Il prezzo di 10.500 sterline è stato effettivamente pagato da un compratore di Los Angeles, rimasto anonimo. Dalle immagini diffuse dalla casa d’aste si vede che il libro non è in condizioni perfette, anzi. La copertina dove Harry è disegnato davanti al treno per Hogwarts sembra parecchio rovinata.

Di solito le condizioni dell’oggetto sono fondamentali nel collezionismo. Nel mercato delle carte Pokémon una sola piega può significare un perdita anche di migliaia di euro nelle carte più preziose. In questo caso però la rarità dell’edizione supera il fatto che il volume sia parecchio usurato.

I prezzi delle prime edizioni di Harry Potter

Su eBay, tempio dei collezionisti, si trovano volumi simili a prezzi anche più alti. Sempre una prima edizione inglese di Harry Potter e La Pietra Filosofale, in condizioni quasi perfette, si trova in vendita a oltre 25.000 euro. Una della Camera dei Segreti, firmata dall’autrice, si vende a oltre 9.000 euro, una del Prigioniero di Azkaban, ancora prima edizione, a più di 7.500 euro.

HARRY POTTER | La prima edizione arrivata in Italia

