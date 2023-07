Quanto guadagna davvero un ingegnere a Google: i numeri trapelati dal documento aziendale Grazie a un foglio aziendale ottenuto da Insider ora sappiamo lo stipendio medio di un ingegnere che lavora nell’azienda. Un dipendente di livello 7 guadagna 718.000 dollari.

A cura di Elisabetta Rosso

Grandi poltrone colorate, sale biliardo, stanze per i massaggi e tapis roulant disseminati tra un ufficio e l'altro. Google ha sempre venduto "il sogno", d'altronde è un'azienda della Silicon Valley. E infatti il gigante di Mountain View, California, è stato spesso al primo posto nell'elenco delle migliori aziende per cui lavorare in America, (anche se nel 2023 però si è ridimensionata per fronteggiare le spese, eliminando le frequentatissime lezioni di fitness). Ma cosa c'è sotto tutto questo? In altre parole, oltre i benefit, quando guadagna davvero un ingegnere che lavora a Goole?

Nel 2022, il compenso medio per un dipendente di Google è stato di 279.802 dollari. A rivelarlo è un documento ottenuto da Insider, sul foglio aziendale infatti sono riportati i dati degli stipendi di oltre 12.000 dipendenti con sede negli Stati Uniti nel 2022. Nell'elenco vengono anche riportati diversi ruoli, tra questi ingegneri per i software e analisti aziendali. Non solo, insieme alle cifre vengono anche riportati i bonus, che possono incidere in modo significativo sulla somma finale. C'è un ma. Tutte le informazioni riportate sono valide solo per i dipendenti che lavorano nelle sedi statunitensi e che volontariamente hanno inviato le informazioni sui loro stipendi. Questo vuol dire che il quadro potrebbe essere in parte falsato, mancano informazioni sui lavoratori assunti negli altri Paesi e non sono elencati tutti i ruoli con i rispettivi stipendi. La mole di dati però è sufficiente per capire quanto guadagna un ingegnere di Google.

Cosa c'è scritto nel foglio aziendale

Le proporzioni sono sempre le stesse, chi lavora da più tempo e ha un ruolo di maggior responsabilità ottiene anche un salario più alto. Per esempio l'ingegnere per i software più pagato secondo la tabella analizzata da Insider, è un dipendente di livello 7 che ha uno stipendio base pari a 718.000 dollari. La media in realtà e molto più bassa. La maggior parte degli ingegneri infatti guadagnano tra i 10.000 e i 375.000 dollari. "Forniamo compensi al top del mercato per la nostra forza lavoro, attraverso stipendio, equità, ferie e una serie di vantaggi", ha dichiarato in una nota Tamani Jayasinghe, portavoce di Google. La retribuzione media di Google e poco sotto quella di Meta, che è pari a 296.320 dollari, ma superiore a quella di Salesforce 199.130 dollari e Adobe 170.679, i dati sono stati raccolti da MyLogIQ e analizzati dal Wall Street Journal .

Leggi anche ChatGPT è tornato in Italia, cosa cambia e come accedere

I 10 stipendi base più alti di Google nel 2022

Ingegnere del software: $ 718.000

$ 718.000 Direttore tecnico (ingegneria del software): $ 400.000

$ 400.000 Vendite dirette aziendali: $ 377.000

$ 377.000 Consulente legale aziendale: $ 320.000

$ 320.000 Strategia di vendita: $ 320.000

$ 320.000 Progettazione UX: $ 315.000

$ 315.000 Affari governativi e ordine pubblico: $ 312.000

$ 312.000 Ricercatore: $ 309.000

$ 309.000 Vendite cloud: $ 302.000

$ 302.000 Responsabile del programma: $ 300.000