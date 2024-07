video suggerito

Quanti soldi ci servono per essere felici: i risultati dello studio La ricerca si basa su uno studio condotto nel 2023. Non è il primo, diverse analisi hanno provato a stabilire un picco massimo, nel 2010 era stato fissato a circa 75.000 dollari di reddito annuo, oggi sarebbero circa 110.000 dollari considerando l’inflazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le persone ricche sono più felici? Ma soprattutto: c'è una soglia oltre la quale, una volta raggiunta, la felicità rimane invariata? Da anni i ricercatori cercano di calcolare la ricetta economica del benessere. Tutti concordano sulla correlazione tra denaro e felicità, e hanno stilato lunghe liste di fasce di reddito in base ai Paesi, al sesso, al benessere emotivo o sociale di un individuo. La risposta però sembra essere molto più semplice: non c'è nessun limite massimo da superare.

Secondo un nuovo studio condotto da Matthew Killingsworth, senior fellow della Wharton School dell'Università della Pennsylvania, la curva denaro-felicità continua a salire ben oltre le soglie prefissate, senza un limite definito. "Non credo che questo risultato sia solo legato al semplice acquisto di più cose", ha spiegato Killingsworth a CBS MoneyWatch. "C'è un elemento fondamentale, e credo che sia legato al fatto che più è ricca una persona più ha il controllo sulla sua vita. I soldi ti danno più scelte."

Cosa rivela il nuovo studio sulla felicità

La ricerca si basa su uno studio condotto nel 2023. Non è il primo, diverse analisi hanno provato a stabilire un picco massimo, nel 2010 questo era stato fissato a circa 75.000 dollari di reddito annuo, sarebbero circa 110.000 dollari odierni considerando l'inflazione.

Leggi anche Gli esseri umani creati dai computer ci eccitano più delle persone reali? I risultati dello studio

"Come ricchezza e reddito si combinino per spiegare come mai le persone ricche siano così tanto più felici rimane una questione aperta", ha spiegato Killingsworth. "È difficile dire se la felicità possa alla fine raggiungere un livello di ricchezza o di reddito, secondo i risultati dell'analisi però sembra che la felicità possa continuare a crescere in base al proprio conto in banca."

Il denaro però non basta

Il denaro è solo uno dei tanti fattori correlati alla felicità, ma non basta, anzi. "Un errore che dovremmo cercare di evitare è quello di dare così tanta priorità al denaro da trascurare tutte le altre cose importanti. Penso che le persone dovrebbero pensare ai soldi come uno strumento e non come l'unica ricetta della felicità", ha sottolineato Killingsworth.

Come ha dimostrato il Pew Research Center, ci sono altri fattori che intervengono, per esempio passare del tempo con chi si ama, o ritagliarsi lo spazio per coltivare le proprie passioni. "Concentrarsi unicamente sul fare soldi ignorando gli altri problemi potrebbe creare più danni che benefici. I legami con amici e familiari potrebbero avere più importanza per la felicità".

Il denaro sicuramente è uno strumento utile anche per avere più tempo libero e dedicare tempo a chi si ama, ma non bisogna cadere nella trappola dei soldi. "È del tutto possibile essere ricchi e infelici o poveri e felici", ha osservato Killingsworth. "La ragione principale è semplicemente che molte cose contano per la felicità oltre al denaro. Tuttavia, a parità di condizioni, le persone tendono a essere più felici quando hanno più soldi".