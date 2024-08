video suggerito

Quali sono i televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e come verificarlo Oggi, 28 agosto, la Rai inizia ufficialmente il passaggio alla nuova era del digitale terrestre. Per ricevere i canali Rai servirà avere un televisore in grado di leggere la codifica HVEC. Al momento il passaggio di segnale non riguarda tutti i canali: in questo articolo vi spieghiamo se il vostro televisore rispetta tutti gli standard per effettuare il passaggio.

A cura di Valerio Berra

La Rai inizia il cambio di segnale. Da oggi, mercoledì 28 agosto, alcuni dei canali della rete Rai non verranno più trasmessi con il sistema di codifica DVB-T2 ma con quello HVEC. Non è solo un tecnicismo. C'è un salto di qualità e tecnologia ma per gli utenti questo vuol dir che non potranno più vedere certi canali senza un ricevitore che sia in grado di leggere questo nuovo standard. È l’inizio della nuova era del digitale terrestre, come ha spiegato la Rai con un comunicato ufficiale.

Per il momento, il cambio di codifica è previsto solo su tre canali: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Visto che milioni di spettatori dovranno verificare gli standard dei loro televisori, Rai ha deciso di cominciare il passaggio con canali minori, senza toccare le ammiraglie: Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24. In questo articolo troverete le istruzioni per capire se i vostri televisori sono compatibili e se sono in grado di ricevere la nuova codifica.

Nel caso il vostro televisore non fosse compatibile potete controllare sul sito delle Imprese e del Made in Italy se rientrate nel Bonus Decorder a casa. Questo bonus prevede, in breve, la possibilit di ricevere a casa un decoder in grado di leggere il segnale. Per richiederlo però dovete avere più di 70 anni. In ogni caso, Rai consiglia a partire da oggi di risintonizzare i canali. Dopo questa operazione sarà possibile vedere RaiNews24 in HD anche sui televisori che supportano solo la codifica DVB-T2.

Controllare la data di acquisto del televisore

Il primo passaggio da seguire per questo controllo è quello di verificare la data di acquisto del televisore. È molto semplice. Se il vostro televisore è stato acquistato dopo il 22 dicembre del 2018 non dovete temere nulla. A partire da questa data tutti i rivenditori in Italia sono obbligati a vendere dispositivi in grado di reggere la codifica HVEC.

Sintonizzarsi sul canale di verifica

Se volete una controprova della capacità del vostro televisore di leggere la nuova codifica potete decidere di sintonizzarvi su un canale di verifica. Stando ai comunicati stampa diffusi dalla Rai ci sono due modi. Il primo è quello di sintonizzarvi sul canale 100 del digitale terrestre, un canale di prova trasmesso proprio con formato HVEC. Il secondo è quello di provare il canale 558, una canale test con codifica HEVC dove viene trasmesso Rai Sport in HD.

Verificare la scheda tecnica del televisore

L’ultima strategia, ovviamente, è quella di fare una verifica sulla scheda tecnica del televisore. Sul materiale delle istruzioni troverete sicuramente le indicazioni sul tipo di codifica che viene supportato.