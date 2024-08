video suggerito

Come sintonizzare i canali sulla tv: la procedura manuale o automatica Il 28 agosto la Rai ha cominciato un processo per aggiornare la struttura tecnologica per la trasmissione dei suoi programmi. Il passaggio più importante riguarda la nuova codifica del digitale terrestre: da DVB-T2 passerà a HVEC. La modifica di altre impostazioni di natura minore potrebbe però costringere gli utenti a risintonizzare i canali dei loro televisori.

A cura di Valerio Berra

La Rai ha iniziato un processo per modificare i segnali attraverso cui diffonde i suoi canali televisivi. Con buona probabilità ci saranno spettatori che non si accorgeranno nemmeno di questo passaggio. Si tratta infatti di un cambiamento di natura tecnica, un passaggio formale che ottimizza il segnale e per alcuni canali aumenterà anche la qualità della trasmissione. Il giorno zero di questo passaggio è stato il 28 agosto con la risintoniziazione dei primi canali dal vecchio digitale terrestre con codifica DVB-T2 al nuovo digitale terrestre con codifica HVEC. Qui trovate una guida per capire se il vostro televisore è compatibile.

Come viene spiegato nei portali ufficiali Rai, in questo passaggio ci sono stati anche altri piccoli aggiustamenti di segnale. Modifiche minime che però in alcuni dispositivi possono aver causato un problema nella sintonizzazione dei canali di televisori e smart tv. La ragione è tecnica, ci limitiamo ad accennarla in paio di righe. Ricordiamo che in ogni caso risintonizzare i canali della televisione può essere utile anche per avere sempre la migliore qualità possibile nei canali a disposizione.

La Rai trasmette i sui canali attraverso il sistema dei multiplex. In pratica: più canali vengono trasmessi sfruttando al stessa banda di frequenze. Con il passaggio del 28 agosto, questi gruppi di canali trasmessi attraverso i multiplex sono cambiati e per questo in alcuni casi è diventato necessario procedere con una risintoniziazione dei canali Rai. Un processo che può essere fatto in due modi: manualmente o in automatico.

Come sintonizzare i canali tv manualmente

Il processo per la sintonizzazione manuale del vostri canali cambia a seconda del modello di televisore che avete a disposizione. Qui vi lasciamo una traccia di massima, ovviamente vedete pure come intervenire in caso di variazione:

Accendete il televisore

Dal vostro televisore aprite il Menù oppure direttamente le Impostazioni

oppure direttamente le A questo punto dovreste trovare opzioni come Sintonizza i Canali Tv o Canali TV

Scegliete l’opzione che prevede la ricerca delle frequenze in modo automatico

A questo punto cercate quali sono le frequenze migliori dei canali tv per la vostra area geografica. Trovate tutto su portali specializzati come DTTI

per la vostra area geografica. Trovate tutto su portali specializzati come DTTI Scegliete le frequenze e salvate le nuove impostazioni

Come risintonizzare i canali tv automaticamente

Il processo automatico di per sintonizzare i canali è quello più semplice. Vi lasciamo qui una guida completa. Anche in questo caso traccia della procedura può cambiare da modello a modello:

Accendete il televisore

Dal vostro televisore aprite il Menù oppure direttamente le Impostazioni

oppure direttamente le A questo punto dovreste trovare opzioni come Sintonizza i Canali Tv o Canali Tv

Scegliete il processo automatico di sintonizzazione e procedete con l’avvio

e procedete con l’avvio Fate una prova con i canali che guardate più spesso per verificare che sia tutto a posto