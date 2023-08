Perché un meme di Barbie ha fatto arrabbiare i giapponesi Negli Stati Uniti il 21 luglio sono usciti due film: Barbie di Greta Gerwing e Oppenheimer di Christopher Nolan. Questa coincidenza ha lanciato una serie di meme raccolti sotto l’hashtag #Barbenheimer, un trend che è stato criticato dall’account ufficiale del film di Barbie in Giappone.

A cura di Valerio Berra

Il rosa e il grigio. Le immagini plasticate delle Barbie e quelle adombrate di morte di Oppenheimer. (No spoiler). Il meme Barbenheimer si è diffuso nelle scorse settimane negli Stati Uniti per una ragione logistica. Il 21 luglio sono usciti al cinema il film sulla bambola Mattel e quello sul fisico statunitense che ha contribuito alla creazione della bomba atomica. Due pellicole molto attese, sulla carta molto diverse, che hanno obbligato il pubblico a una scelta di campo. Il fatto che siano arrivate insieme nelle sale ha lanciato una serie di meme raccolti sotto l’hashtag #Barbenheimer. Un meme che però non è piaciuto molto in Giappone. Anzi.

Per l’Occidente la bomba atomica è un capitolo di storia o al massimo una minaccia per il futuro. Non è una ferita. In Giappone due di questi ordigni hanno circa 214.000 morti, solo con le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki del 6 e del 9 agosto. Senza contare tutti i feriti e le vittime delle radiazioni negli anni successivi. Oppenheimer al momento non verrà nemmeno distribuito in Giappone e ora il profilo di Barbie in Giappone su Twitter si è dovuto scusare dopo che l’account ufficiale del film di Barbie ha commentato un meme del filone Barbenheimer.

“Questo Ken è uno stilista”

Il tweet di Barbie Movie ora è stato cancellato. Sopravvive in qualche screenshot ma il contenuto è stato confermato da diverse fonti. In breve, c’è un immagine di Margot Robbie, protagonista di Barbie di Greta Gerwig, con dietro un fungo atomico in bianco e nero ispirato invece alla pellicola di Christopher Nolan. L’effetto è quello di una discutibile acconciatura cotonata. L’account Twitter del film di Barbie ha risposto: “Questo Ken è uno stilista”.

Il messaggio è stato criticato dagli utenti e alla fine è intervenuto anche l’account ufficiale del film di Barbie dedicato al Giappone. Riportiamo qui la traduzione dall’inglese: