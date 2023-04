Il trucco per creare i meme di Barbie Per il lancio del nuovo film di Barbie, i produttori hanno creato un portale con cui è possibile generare una serie di meme dedicati alla bambola lanciata nel 1959. Anche questo è marketing.

A cura di Valerio Berra

La formula della viralità ha ancora un po’ di ingredienti segreti che non sono mai stati decifrati. A volte dalle profondità dei social riaffiorano audio, immagini, espressioni che improvvisamente divampano in una fiamma di viralità. I team di marketing rincorrono questa formula per un motivo abbastanza chiaro: è sempre pubblicità gratis. Ed è per questo che il film evento su Barbie si è presentato al pubblico con un pacchetto di meme già pronti. Per creare i meme che vedete in giro quindi non serve imparare a usare Photoshop, basta conoscere il sito giusto.

Barbie, diretto da Greta Gerwig, arriverà nella sale il prossimo 20 luglio. È un live action, con un cast che sfila da Margot Robbie a Ryan Gosling, passando anche per Dua Lipa, alla sua prima prova come attrice. Già così può candidarsi per un posto tra le pellicole più iconiche de 2023 ma sembra che i produttori abbiano voluto fare un passo oltre creando un generatore automatico di meme.

Come scegliere foto e scritta

Il portale lanciato per la creazione del meme è BarbieSelfie.ai. Una volta atterrati su questo portale basta seguire giusto un paio di passaggi:

Scattare un selfie o caricare una foto

Aggiustare la foto sullo sfondo

Selezionare il colore per il contrasto

Scegliere se essere una Barbie o un Ken

Indicare una frase che rappresenti la propria essenza

Noi per la nostra prova abbiamo scelto Kabosu, l’esemplare femmina di Shiba Inu diventata famosa come Doge meme che recentemente è stata promossa per qualche giorno a nuovo logo di Twitter. Prima ancora Kabosu è stata un meme molto popolare e anche il volto di Dogecoin, una delle criptovalute preferite di Elon Musk. Abbastanza per farle dire che è “stufa di essere un meme”.